El PNV gana, pero pierde la mayoría absoluta Los trabajos de los alumnos de Eskuz acompañaron a los votantes en la Casa de Cultura. / AITOR EH Bildu se queda a un concejal de los jeltzales, y PSE-EE y Elkarrekin Podemos logran un edil cada uno AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 28 mayo 2019, 00:23

Las elecciones municipales en Elgoibar han dejado un escenario que, en esencia, no presenta muchos cambios con respecto al actual. El más relevante es la pérdida de la mayoría absoluta de EAJ-PNV pero, pese a ello, todo apunta a que Ane Beitia podrá repetir como alcaldesa. La única posibilidad que echaría por tierra las aspiraciones jeltzale sería un acuerdo entre EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, que sumarían nueve concejales contra los ocho que ha obtenido EAJ-PNV. Sin embargo, la fórmula, en principio, no tiene visos de convertirse en realidad. La entente entre EAJ-PNV y el PSOE y los beneficios que pueden obtener de ese apoyo mutuo tanto a nivel de gobernabilidad en España como en el País Vasco juegan en contra de esa posibilidad

Pese a las incertidumbres derivadas del hecho de haber perdido la mayoría absoluta, EAJ-PNV está satisfecho por los resultados del pasado domingo. «Sabíamos que iba a ser muy difícil revalidar la mayoría absoluta, pero el resultado hay que considerarlo muy bueno. Estamos ante un nuevo escenario, pero no creo que vaya a haber muchos cambios. Una vez más hemos sido la fuerza más votada. Creemos que la gente ha reconocido nuestra capacidad de gestión y nuestra idea es seguir en esa línea en esta legislatura», manifestó Ane Beitia en el balance de los resultados.

EH Bildu, por su parte, ha logrado un magnífico resultado, con 2.065 votos y siete concejales que han convertido a la formación liderada por Jon Peli Uriguen en la segunda fuerza más votada de la localidad. «A EAJ-PNV le corresponde dar los primeros pasos para constituir un gobierno, al haber sido la fuerza más votada», manifestó Uriguen. «Quedamos a la espera de ver cómo se desarrollan el proceso negociador, pero estamos abiertos a hablar de nuestro programa con cualquier formación, buscando acuerdos para la defensa en común de proyectos que consideramos prioritarios. De todos modos, lo fundamental para EH Bildu es que estamos en una tendencia positiva. Los apoyos que recibimos están creciendo. Iniciativas como los encuentros que hemos mantenido en los barrios han tenido su reflejo el domingo. Queremos seguir en esta línea de trabajo y seguir creciendo para convertirnos en la primera fuerza política de Elgoibar».

LAS FRASESAne Beitia EAJ-PNV «Mantener la mayoría absoluta era complicado pero el resultado final ha sido muy bueno» Jon Peli Uriguen EH Bildu «Vamos a mantener esta línea para seguir creciendo y llegar a ser la primera fuerza de Elgoibar» Fernando Suárez PSE-EE «Hemos tenido un resultado muy malo, pero no vamos a dar gratis nuestro voto a nadie»

El PSE-EE ha visto reducida a la mínima expresión su representación en el Ayuntamiento de Elgoibar. Los socialistas contarán con un único representante en la corporación municipal. Ese cargo será desempañado por Fernando Suárez, un histórico del socialismo elgoibartarra que, con esta elección, suma su sexta legislatura como concejal. «Ha sido un resultado muy malo. Esperábamos mantener los dos concejales como mínimo, y al final hemos perdido uno. Ahora nos queda escuchar. De todos modos, sabemos de la importancia que tiene la representación que hemos conseguido y no vamos a regalar nuestro voto a nadie».

Elkarrekin Podemos se ha hecho un hueco en el Ayuntamiento de Elgoibar de la mano de Evaristo Rodríguez. La formación morada obtuvo 340 votos, suficientes para hacerse con un asiento en la corporación municipal y llevar su mensaje social y de izquierdas al consistorio elgoibartarra. «Estamos muy contentos. Han sido nuestras primeras elecciones y hemos conseguido un concejal. Ahora, nuestra idea es poner en valor la mayoría social de izquierdas en el Ayuntamiento. Trataremos de aunar fuerzas con EH Bildu y PSE-EE para hacer realidad esa idea», señaló Evaristo Rodríguez.

Finalmente, el PP volvió a quedarse sin representación. La candidatura encabezada por el donostiarra Javier Otero pasó de contar con 232 votos en 2015 a no sumar más que 179 el pasado domingo. «Los resultados no han sido buenos. Teníamos la ilusión de conseguir un asiento para llevar la voz de nuestros votantes al Ayuntamiento de Elgoibar pero, al final, no ha podido ser. No hemos conseguido sacar ese concejal y también hemos perdido votos. El partido esta viviendo una situación difícil y eso ha podido tener su reflejo en estas elecciones».