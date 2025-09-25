Gala Font de Mora ofrece esta tarde una visita guiada por su exposición sobre los autocines

J. L. elgoibar. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

La reconocida fotógrafa valenciana Gala Font de Mora acudirá esta tarde a la Casa de Cultura de Elgoibar para ofrecer (a las 19.00 horas) una visita guiada por su exposición 'Weekend'; un trabajo en el que muestra imágenes de cinco de los seis autocines que sobrevivían en España en el año 2019.

Con esta muestra sobre los peculiares cines en los que las películas se ven desde los coches, la autora busca «visibilizar bajo una estética cinematográfica unos espacios casi olvidados y desconocidos para mucha gente». La exposición se puede visitar hasta el día 4 de octubre (de lunes a sábado y de 18.30 a 20.30 horas).