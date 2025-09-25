Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Gala Font de Mora ofrece esta tarde una visita guiada por su exposición sobre los autocines

J. L.

elgoibar.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

La reconocida fotógrafa valenciana Gala Font de Mora acudirá esta tarde a la Casa de Cultura de Elgoibar para ofrecer (a las 19.00 horas) una visita guiada por su exposición 'Weekend'; un trabajo en el que muestra imágenes de cinco de los seis autocines que sobrevivían en España en el año 2019.

Con esta muestra sobre los peculiares cines en los que las películas se ven desde los coches, la autora busca «visibilizar bajo una estética cinematográfica unos espacios casi olvidados y desconocidos para mucha gente». La exposición se puede visitar hasta el día 4 de octubre (de lunes a sábado y de 18.30 a 20.30 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gala Font de Mora ofrece esta tarde una visita guiada por su exposición sobre los autocines