La fragua del Museo de Máquina-Herramienta cobrará vida este viernes de la mano del herrero Iñigo Chivite

Al igual que el resto de las entidades que conforman la denominada Ruta del Hierro de los Pirineos, el Museo de la Máquina-Herramienta ... de Elgoibar conmemorará este viernes el Día del Hierro. Y lo hará con un interesante programa que incluye cuatro visitas guiadas por las instalaciones museísticas y una demostración del joven herrero navarro Iñigo Chivite, que trabajará el hierro en la fragua del Museo tal y como se hacía antiguamente.

Las visitas guiadas programadas se llevarán a cabo a las 11.00, 12.00, 15.00 y 16.00 horas; mientras que la demostración de Chivite tendrá lugar de 15.30 a 17.00 horas.

Este viernes las entradas al Museo de la Máquina-Herramienta costarán 5 euros (el acceso será gratuito para menores de 10 años) y quienes lo deseen pueden reservar plaza por adelantado enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección museoa@museoa.eus o llamando al número de teléfono 688 764 476.

Desde el museo elgoibartarra animan a vecinos y visitantes a participar mañana en las actividades del Día del Hierro que promueve la Ruta del Hierro en los Pirineos; una entidad que cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas como la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En cualquier caso, la actividad más novedosa programada con motivo de esta jornada en el Museo de la Máquina-Herramienta será la demostración que llevará a cabo el joven herrero navarro Iñigo Chivite. Este periódico contactó ayer con él para conocer qué ofrecerá en su visita a Elgoibar.

Demostración y exposición

Nacido hace 31 años en la pequeña localidad navarra de Aós, situada a la izquierda del río Irati, en el centro del valle de Lónguida, Iñigo Chivite trabaja actualmente como profesor de soldadura en una escuela.

Sin embargo, su verdadera pasión es la herrería; un oficio del que se enamoró «desde el momento en que lo descubrí».

Según cuenta el propio Iñigo, «tuve la suerte de tener cerca a algunos herreros que me enseñaron a trabajar el hierro». Después, prosigue, «me hice una fragua pequeñita en el pueblo y a base de meter muchas horas he ido mejorando y sacando adelante los encargos que me han ido llegando».

En su visita de mañana al Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar «trabajaré como si lo estuviera haciendo en mi propia forja, para que la gente pueda conocer de cerca el oficio de herrero, que a día de hoy apenas ejercen un puñado de profesionales y algún que otro loco como yo».

Además de trabajar en la forja, Iñigo, que se adentró en el oficio de herrero hace ya nueve años, expondrá en el museo elgoibartarra varios de sus trabajos: «Llevaré una reja para ventana con volutas, algunas herramientas de forja, carpintería y cuchillería y pequeños elementos de fogón y decorativos», puntualiza.

Algunos de esos trabajos los llevará exclusivamente para mostrarlos al público, pero quien lo desee también tendrá la posibilidad de comprar «algunas cosas pequeñistas que he hecho en la forja», señala.