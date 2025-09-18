Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las personas que asistieron al acto de clausura del 125º aniversario de la Formación Profesional en Elgoibar posan para la foto de familia en el parque de Maala. J. LEON

Elgoibar

Más que formación, un motivo de orgullo

Representantes institucionales, de los centros formativos y de empresas participantes ayer en el acto que sirvió para clausurar el 125º aniversario de la FP local

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

La comunidad que conforma la FP de Elgoibar puso ayer el punto y final al programa que se ha desarrollado en el municipio con el objetivo de conmemorar los 125 años de la Formación Profesional en el pueblo.

La ceremonia para la clausura del programa conmemorativo, que arrancó hace exactamente un año (el 18 de septiembre del 2024) se llevó a cabo en el Herriko Antzokia y contó con la participación de una amplia representación del alumnado, profesorado, dirección y personal trabajador (de antes y de ahora) de los centros formativos locales. Ni que decir tiene, junto a ellos estuvieron varios representantes institucionales (encabezados por el viceconsejero de FP, Jon Labaka, y la alcaldesa, Maialen Gurrutxaga); así como miembros de las empresas y entidades que han patrocinado y/o colaborado con las actividades del 125º aniversario de la FP local.

El acto de clausura tuvo lugar en el Herriko Antzokia. Antes plantaron unos árboles autóctonos en el IMH y la Meka. Y después hubo un pequeño lunch en Maala. A base de caldo y chorizo. Para acabar con buen sabor de boca.

