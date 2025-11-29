ETS sustituye la marquesina de Toletxegain para mejorar la seguridad y la visibilidad en el apeadero

La entidad pública dependiente del Gobierno Vasco Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha puesto en marcha diferentes intervenciones encaminadas a mejorar las infraestructuras ferroviarias de Elgoibar.

El proyecto más significativo se está llevando a cabo en el apeadero de Toletxegain, donde se va a instalar una nueva marquesina. Esta tendrá una longitud aproximada de 30 metros y sustituirá a la estructura actual.

Sin embargo, esa actuación no es la única que ETS ha proyectado en Elgoibar. En la estación principal está ejecutando diversas obras «complementarias a las de Toletxegain»; con las que pretende «actualizar elementos claves de acceso y visibilidad».

Además de la intervención de «especial relevancia» en Toletxegain, ETS está acometiendo varias obras de mejora en la estación

Marquesina en Toletxegain

Euskal Trenbide Sarea espera culminar «durante las primeras semanas del 2026» las obras para la instalación de una nueva marquesina que está ejecutando en el apeadero de Toletxegain.

Según explican desde ETS, el objetivo central de esta intervención no es otro que «mejorar la seguridad y la visibilidad en el entorno del apeadero, evitando zonas oscuras y creando un espacio más abierto y seguro para las personas usuarias».

Respecto a las características principales que tendrá la nueva marquesina cabe señalar su longitud, que será «de unos 30 metros, sensiblemente superior a la marquesina existente».

Además, contará con un diseño orientado a la seguridad.

Por ello, se erigirá con materiales transparentes en la parte trasera (paneles de vidrio o elementos equivalentes) «para garantizar la visibilidad total y eliminar posibles puntos oscuros»; así como con materiales duraderos. En este sentido, desde ETS subrayan que la nueva estructura «estará forrada en material inoxidable», lo que «mejorará su resistencia y mantenimiento».

Por otro lado, la cubierta contará con «paneles sándwich, que aportan aislamiento y robustez».

En cualquier caso, la nueva marquesina se instalará «a continuación del punto donde terminaba la actual, permitiendo ampliar la protección en la zona más utilizada». La marquesina existente será totalmente demolida, y la nueva instalación ocupará su lugar prolongado, dando como resultado un espacio renovado, más amplio y más seguro.

Actuaciones en la estación

En paralelo a la intervención que ha puesto en marcha en el apeadero de Toletxegain, ETS está llevando a cabo una serie de mejoras de menor escala en la estación principal de Elgoibar.

Dichas actuaciones incluyen la renovación del vestíbulo de entrada, «con un reacondicionamiento general del espacio»; una nueva conexión y acceso desde la calle, «facilitando la entrada y circulación de las personas usuarias»; y la modificación y mejora del muro perimetral, «creando una entrada más clara, más visible y más accesible para la ciudadanía».

Desde Euskal Trenbide Sarea explican que esos trabajos, que están en ejecución, constituyen «unos ajustes enfocados a actualizar el entorno inmediato de la estación, mejorar la percepción del acceso y modernizar el punto de entrada, sin que supongan actuaciones de obra mayor».

Sea como fuere, con el conjunto de las actuaciones proyectadas en Elgoibar ETS avanza en la mejora progresiva de las infraestructuras ferroviarias existentes en la localidad.

La entidad destaca la «intervención de especial relevancia en el apeadero de Toletxegain»; toda vez que «repercutirá directamente en la seguridad, la comodidad y la calidad del servicio para las personas usuarias».

Respecto a las mejoras en la estación principal, la entidad dependiente del Gobierno Vasco señala que «actualizarán elementos claves de acceso y visibilidad».