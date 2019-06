«Hay más de 60 especies de árboles en las calles de Elgoibar' Parque. Tejos, el retoño del árbol de Gernika y otros árboles. / AITOR Morkaiko ME ha organizado una visita guiada de la mano Andoni Segundo para este próximo sábado AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 5 junio 2019, 00:29

El ciclo 'Natura eta Ondarea' organizado por Morkaiko M.E. con el fin de acercar el patrimonio natural, artístico y cultural que nos rodea a la ciudadanía, vivirá este sábado, 8 de junio, una jornada que tendrá a los árboles que crecen en el propio casco urbano de la localidad como protagonistas.

Acompañados por Andoni Segundo, autor del libro 'Elgoibarko zuhaitzak. Gida eta sailkapen-gakoa', conocerán las particularidades de los distintos ejemplares que podemos encontrar en las calles y plazas de este pueblo en una marcha que dará comienzo con la reunión de los asistentes en la plaza Kalebarren, junto a la Casa de Cultura, a las 9.30. Una charla dará paso al recorrido por los parques y las zonas verdes del casco urbano para ir conociendo sobre el terreno las particularidades de cada uno de los ejemplares que encuentren en una marcha que se va a prolongar de dos a tres horas. Las personas interesadas en sumarse a esta didáctica excursión deberán inscribirse con antelación en el teléfono 636994.98 o en la dirección de correo electrónico morkaiko@morkaiko.eus.

Un libro sobre árboles que sus padres trajeron a casa cuando apenas era un chaval está en el origen de la afición de Andoni Segundo por la botánica. Aquel ejemplar le acompañó en algunas excursiones por el monte, ayudándole a identificar los árboles que se encontraba por el camino y haciendo germinar en su interior la semilla de la pasión por la naturaleza. Profesor de Ciencias Naturales, ahora, ya jubilado, ha dado forma a su pasión por el entorno natural con la publicación de 'Elgoibarko zuhaitzak. Gida eta sailkapen-gakoa', un libro que recoge en sus páginas información sobre las más de 60 especies árboles diferentes que Andoni Segundo ha podido identificar en el casco urbano de este pueblo.

La sociedad actual aboca al ser humano a vivir en núcleos urbanos, lo que le hace distanciarse cada vez más de la Naturaleza y perder el contacto con los árboles y los animales que formaban su entorno más inmediato hasta hace no tanto tiempo. Con el libro sobre los árboles de Elgoibar, Segundo quiere aportar su granito de arena para poner freno a esta situación. «La gente ya no es capaz de diferenciar un fresno de un arce o de un roble. No hay sequoias ni tuyas. Todos se identifican como pinos, como si se tratara del mismo árbol. Hay muchos desconocimiento y con este libro quiero ayudar a los elgoibartarras a conocer e identificar los árboles que tenemos en nuestras calles», señaló Segundo.

Animado por esa idea, Andoni Segundo recorrió las calles de Elgoibar identificando, uno a uno, más de sesentas tipos de árboles diferentes y recogiendo de manera detallada el lugar en el que crecen. Toda esa información adoptó la forma de un libro que incluye también datos curiosos sobre cada especie. Según manifestó Segundo, Elgoibar no cuenta con un parque que disponga de árboles espectaculares, pero la elaboración del libro le ha permitido constatar que contamos con una diversidad que conviene poner en valor, con más de 60 especies diferentes repartidas en parques y calles. «Son árboles que se han ido plantando con el paso de los años. Ese proceso ha hecho posible que Elgoibar cuente hoy en día con algunos ejemplares curiosos, como la sequoia del Bolatoki, los tejos que crecen en el parque situado en la parte trasera del Ayuntamiento, o la acacia de tres espinas que podemos observar en el parque de Kurutzelaegi. La sequoia, por ejemplo, pertenece a una familia que tiene ejemplares que pueden alcanzar una altura dos veces superior a la de la parroquia de San Bartolomé, y el tejo es conocido por tener semillas venenosas que fueron utilizadas en las guerras en el pasado. Son datos curiosos que he incluido en el libro para despertar el interés de los más jóvenes. No me parece una mala solución si con ello consigo que tengan curiosidad por la botánica y la naturaleza».

El libro, que se ha repartido en los distintos centros docentes de la localidad, se ha editado en euskera, no en vano uno de los objetivos que persigue Segundo con 'Elgoibarko zuhaitzak. Gida eta sailkapen-gakoa' es recuperar y evitar que caigan en el olvido los nombres en euskera de los árboles. De hecho, no descarta abrir nuevas líneas de trabajo con el mundo de la botánica y los árboles como eje. «Me gustaría profundizar en aspectos de estudio como su presencia en la medicina natural, la cocina e, incluso, en los apellidos vascos. Estoy a abierto a recibir aportaciones y ayuda de personas que quieran trabajar en estos campos», terminó diciendo el estudioso elgoibartarra.