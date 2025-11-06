Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Los equipos sénior de Liga Vasca del Sanlo juegan mañana en casa

J. L.

Elgoibar.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan mañana una nueva jornada liguera, con la particularidad de que los dos representantes locales en Liga Vasca disputarán sus respectivos partidos en la cancha del polideportivo Olaizaga.

Para empezar, el Malape taberna de Liga Vasca femenina recibirá (a las 17.45 horas) la visita del San Adrián (Euskal liga). A la conclusión de ese encuentro (a las 19.30 horas) será el turno del Alcorta Forging Goup de Liga Vasca masculina, que se medirá al Urdaneta.

Por otro lado, el Pizzeería salento de la Segunda territorial masculina jugará mañana (a las 16.00 horas) en Legazpi.

