Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Elgoibar

Los equipos sénior de Liga Vasca del Sanlo, en la Euskal Kopa

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Aunque no iniciarán la competición liguera hasta el próximo mes de octubre, los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que militan en Liga Vasca ya están inmersos en la pelea por la Euskal Kopa.

En la categoría masculina, el Alcorta Forging Group inició su participación en la Copa de Euskadi el pasado fin de semana. Y lo hizo consiguiendo una importante victoria (22-27) en casa del Ereintza de Errenteria.

Los elgoibartarras del Alcorta afrontarán este próximo sábado la segunda jornada de la Euskal Kopa con un enfrentamiento ante el Txikipolit Zarautz. Ese partido se jugará a las 13:00 horas en el polideportivo Olaizaga.

Las chicas, a escena

El Malape taberna abrirá su participación en la liguilla de la Euskal Kopa femenina con el partido que disputará a las 13:00 horas del próximo domingo ante el Ameztoi Zarautz en el polideportivo Aritzbatalde de la localidad costera.

Por su parte, el Pizzería Salento de Primera territorial masculina sigue con su preparación y el sábado jugará (19:00 horas) un partido amistoso ante el Txingudi en Olaizaga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los equipos sénior de Liga Vasca del Sanlo, en la Euskal Kopa