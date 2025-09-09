Los equipos sénior de Liga Vasca del Sanlo, en la Euskal Kopa

Jabi Leon ELGOIBAR. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Aunque no iniciarán la competición liguera hasta el próximo mes de octubre, los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que militan en Liga Vasca ya están inmersos en la pelea por la Euskal Kopa.

En la categoría masculina, el Alcorta Forging Group inició su participación en la Copa de Euskadi el pasado fin de semana. Y lo hizo consiguiendo una importante victoria (22-27) en casa del Ereintza de Errenteria.

Los elgoibartarras del Alcorta afrontarán este próximo sábado la segunda jornada de la Euskal Kopa con un enfrentamiento ante el Txikipolit Zarautz. Ese partido se jugará a las 13:00 horas en el polideportivo Olaizaga.

Las chicas, a escena

El Malape taberna abrirá su participación en la liguilla de la Euskal Kopa femenina con el partido que disputará a las 13:00 horas del próximo domingo ante el Ameztoi Zarautz en el polideportivo Aritzbatalde de la localidad costera.

Por su parte, el Pizzería Salento de Primera territorial masculina sigue con su preparación y el sábado jugará (19:00 horas) un partido amistoso ante el Txingudi en Olaizaga.