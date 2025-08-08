Los elgoibartarras podrán disfrutar de más de 70a ctividades estas fiestas

Elgoibar tiene todo listo para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé a partir del próximo 23 de agosto y hasta el ... día 30. Desde el consistorio elgoibartarra al igual que otros años, han presentado un programa «con el que llenar el pueblo de Elgoibar de actividades, música, tradiciones y alegría, para que, entre todas y todoscelebremos y compartamos estos días», según su alcaldesa, Maialen Gurrutxaga Uranga.

Programa que han completado, con la colabaración de 15 asociaciones locales y 7 sociedades gastronómicas del municipio, «escuchando a la ciudadanía, hemos recogido las propuestas de las y los elgoibarreses de diferentes edades». Este año, «hemos trabajado para que las fiestas se adapten a todos los gustos, para que disfrutemos de estos días en euskera y mantengamos nuestras tradiciones», recuerda Gurrutxaga.

En total, elgoibartarras y visitantes podrán disfrutar de más de 70 actividades repartidas a lo largo de estos días festivos.

Desde el consistorio elgoibartarra desean que sus vecinos disfruten «estas fiestas con respeto, responsabilidad y, sobre todo, con alegría».

Entre los actos más destacado recordar que el día 23 de agosto, víspera de San Bartolomé se llevará a cabo el txupinazo que de inicio a las fiestas. Este año, voincidiendo con su centenario, el comienzo de fiestas correrá a cargo del grupo Etxegiña a las 13.00 horas con el tradiconal repique de campanas.

Al día siguiente, 24 de agosto, se celebrará el día de San Bartolomé, día especial para los elgoibartarras en el que no faltará la diana y el pasacalle de la mano de la Banda Municipal de Música. También participará,junto a la Banda Municipal de Txistularis, en la procesión del patrón, a la que acudirá la Corporación Municipal.

Además, Haritz Euskal Dantzari Taldea y la Banda Municipal de Txistularis ofrecerán la soka-dantza, en Kalegoen plaza.

El día 25, será el Txiki Eguna y el 28, el día de las Personas Mayores y día de la Infancia. El día 29, se ha organizado el día de la Juventud y la Adolescencia y el día 30, el día de las y los Baserritarras.

Avisos varios

Otro de los actos que despierta gran interés dentro del programa de fiestas es la sokamuturra. El recorrido tradición está entre Maala y las calles San Frantzisko, San Bartolome, Errosario, Santa Ana y San Ignazio. El día 25, 28 y 29 comenzará a las 08.00 a 11.00 horas.

Desde el consistorio recuerdan que se deberán retirar los vehículos estacionados a lo largo del recorrido para las 06.00 horas. Además, indican que no habrá carga y descarga hasta que terminen las sokamuturras. Está terminantemente prohibida la participación de menores de 16 años en las sokamuturras.

Está prohibido subirse a andamios o a algún otro tipo de estructuras no habilitadas durante la celebración de la sokamuturra. Está prohibido perjudicar a las vaquillas. No hayq ue olvidar que las talanqueras son para que pueda huir la gente que se encuentra dentro del recinto, no son miradores. Mientras se lleve a cabo este acto festivo se debe hacer caso a las órdenes y consejos de la autoridad

Otro de los avisos publicados por el consistorio para estas fiestas recuerda que no se podrán realizar entrenamientos de goitibeheras. Durante la prueba, el tráfico permanecerá cerrado en San Roke-Arregitorre-Erretsundi.

Por otro lado, durante las fiestas habrá servicio de taxi nocturno gratis kos días 23, 25, 29 y 30 de agosto. Será de 01.00 a 07.00 horas. Sólo se ofrecerán itinerarios dentro del municipio. Desde la rotonda del Txarriduna. Se respetará el turno de llegada.