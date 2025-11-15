Elgoibartarras de las diferentes partes del mundo, ¡bienvenidos al euskera!

En la foto de la izquierda, la profesora de euskera posa junto al grupo que se ha formado en la Herri Eskola; en la derecha, con madres y padres de la Ikastola.

Jabi Leon ELGOIBAR. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Salieron de sus países de origen y allí dejaron sus tradiciones, costumbres, cultura, idiomas, amistades, familiares...

Iniciaron ese viaje de ida con sensaciones encontradas. Por un lado, con la tristeza de tener que decir adiós, al menos momentáneamente, al lugar en el que se encuentran sus raíces. Y por otro, con la alegría y la ilusión propia de quien confía en encontrar una vida y un futuro mejor, para si mismo y para los suyos.

Es el caso de las 24 personas de diferentes orígenes que tras recalar recientemente en Elgoibar se han animado a participar en el curso Aisa I; impulsado por el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de ofrecer a las nuevas vecinas y vecinos la posibilidad de tener un primer acercamiento, tanto al euskera como a la cultura vasca y, al mismo tiempo, hacer un reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad lingüística».

A lo largo del curso el alumnado abordará «temas motivadores que ayudan a conocer mejor nuestra sociedad»

Según explican desde el departamento municipal de Euskera, «algunos padres y madres de origen diverso, cuyas hijas e hijos estudian en la Herri Eskola y la Ikastola, mostraron interés en aprender euskera, y gracias a la ayuda del Ayuntamiento, se les ha dado la posibilidad de hacer, en los propios centros educativos, el curso de euskera Aisa I, que es una formación básica de 60 horas de duración».

Una vez cerrado el plazo de inscripción, finalmente han sido 24 las madres y los padres que se han animado a participar en este curso de euskera. «Provienen de muy diversos países como República Dominicana, Filipinas, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México, Argelia, Colombia, Sahara, Marruecos, Honduras o Venezuela; pero también hay alguna persona originaria de otras provincias del Estado como Jaén».

Temas motivadores

El curso básico de euskera Aisa I se puso en marcha el pasado mes de octubre y finalizará en febrero.

Durante ese tiempo, una profesora del Euskaltegi Municipal Debabe acudirá semanalmente a la Herri Eskola y la Ikastola de Elgoibar para enseñar euskera a las madres y padres mientras sus hijas e hijos están en clase.

Siguiendo una programación elaborada por HABE «exclusivamente para personas de origen diverso», a lo largo de este curso se abordarán «temas motivadores que ayudan a conocer mejor nuestra sociedad»; tales como «los saludos, los números, la familia, la escuela, el transporte, la salud, el deporte o el comercio».

Eso sí, a la hora de abordar esos temas «tendrá especial importancia el léxico y la comprensión básica del idioma»; de tal manera que el alumnado pueda entender e interpretar los rótulos o los carteles de la calle.

«El conocimiento de la cultura vasca también tendrá su lugar en este curso», puntualizan desde el Ayuntamiento, que tras esta formación intentará «que los grupos de alumnos que se han formado en la Ikastola y en la Herri Eskola realicen el curso AISA II y, de esa forma, sigan con el aprendizaje del euskera».