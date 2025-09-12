Elgoibar recordará el día 21 a los 14 gudaris que murieron en el frente de Aiastia-Zirardamendi

Tal y como viene haciendo anualmente desde el año 2013, el Ayuntamiento de Elgoibar ha organizado para el día 21 de este mes un acto ... de reconocimiento y homenaje a los catorce jóvenes gudaris que entre finales de septiembre y mediados de octubre de 1936 perdieron la vida mientras luchaban en el frente de Aiastia-Zirardamendi.

Dicho homenaje, que estará abierto a la participación de todas las personas interesadas, arrancará a las 11.00 horas en el frontón de Aiastia (San Migel), desde donde los congregados se desplazarán caminando hasta la cruz que en el año 1952 se colocó en el monte Zirardamendi en memoria de los catorce gudaris del batallón Arana Goiri que murieron en el citado enclave. Una vez allí, los asistentes realizarán una ofrenda floral y regresarán a Aiastia.

Con el acto organizado para el próximo día 21, el Consistorio elgoibartarra quiere «que el sacrificio de aquellos jóvenes soldados vascos no caiga en el olvido, e insistir en la necesidad de defender la memoria histórica como vía para la convivencia y reconciliación».

Lo acontecido en el frente

La batalla que tuvo lugar en el frente elgoibartarra de Zirardamendi-Aiastia (San Migel) constituye un episodio bélico en el que jóvenes vascos –cuya relación con las armas de guerra se limitaba en la mayoría de los casos al servicio militar, en el caso de que lo hubieran cumplido– lograron detener el avance de los sublevados, que avanzaban sin descanso y amenazaban con arrasar con todo lo que encontraran a su paso.

La resistencia que opusieron aquellos jóvenes sirvió para frenar la ofensiva de las tropas facciosas, estabilizar la línea del frente y ganar tiempo para que días más tarde, el 7 de octubre de 1936, José Antonio Agirre pudiera jurar su cargo en Gernika y formar el primer Gobierno Vasco.

Según han subrayado en reiteradas ocasiones desde la Fundación Sabino Arana, «entre octubre de 1936 y junio de 1937 aquel primer Gobierno Vasco consiguió poner en pie un ejército, una red de asistencia que atendió a miles de refugiados, una universidad, un diario en euskera, una red educativa...». Todo ello «no habría sido posible si Agirre no hubiera podido jurar su cargo de lehendakari», algo que consiguió gracias a la lucha de gudaris como los que estuvieron en el frende de Zirardamendi.