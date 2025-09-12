Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Representantes municipales, de Sabino Arana Fundazioa y de Elgoibar 1936 en Zirardamendi, hace dos años.

Elgoibar

Elgoibar recordará el día 21 a los 14 gudaris que murieron en el frente de Aiastia-Zirardamendi

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en el acto de homenaje, que se pondrá en marcha en el frontón de Aiastia (San Migel)

Jabi Leon

Elgoibar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Tal y como viene haciendo anualmente desde el año 2013, el Ayuntamiento de Elgoibar ha organizado para el día 21 de este mes un acto ... de reconocimiento y homenaje a los catorce jóvenes gudaris que entre finales de septiembre y mediados de octubre de 1936 perdieron la vida mientras luchaban en el frente de Aiastia-Zirardamendi.

