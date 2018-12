Elgoibar aprueba un presupuesto de 18.247.799 euros para el próximo año Proyecto. La ampliación de Olaizaga para la construcción de las nuevas piscinas cuenta con una partida de 1.000.000 euros. / AITOR Destina 4.227.287 euros a inversiones y salió adelante con los votos EAJ-PNV y PSE-EE y la oposición de EH Bildu AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:21

Elgoibar contará con un presupuesto de 18.247.799,89 euros en 2019. El pleno del consistorio elgoibartarra dio el visto bueno a la propuesta del equipo de gobierno con los votos de EAJ-PNV y el PSE-EE. y la oposición de EH Bildu. El presupuesto aprobado en la sesión del jueves supone un incremento del 3% (500.000 euros) con respecto al de 2018. Esta cifra queda lejos del aumento del 12% que registraron el de 2017 y el del presente ejercicio, motivado en buena medida por el proyecto de Aita Agirre.

El nuevo presupuesto conlleva la aprobación de un pasivo financiero de 1.684.493 euros, cifra que se sitúa 800.000 euros por debajo del que se acordó para 2018. Este pasivo, tal y como señaló Zabala, no significa que el Ayuntamiento tenga que verse obligado a solicitar un crédito para cubrirlo. Para justificar este argumento, tiró de la experiencia de los últimos años. «Hace un año, con motivo de la aprobación del presupuesto de 2018, comentamos que sería posible que nos viéramos obligados a solicitar un crédito para hacer frente a los gastos, pero finalmente no ha sido así. El ejercicio de 2018 se ha podido cumplir sin necesidad de pedir financiación externa, lo que es una buena noticia».

EH Bildu no solo votó en contra, sino que pidió a EAJ-PNV que pospusiera la aprobación de los presupuestos a enero, dando así tiempo a la ciudadanía para poder estudiarlos y realizar las aportaciones que considere convenientes. Su portavoz, José Luis Ibarzabal, vinculó esta petición a la necesidad de poner en valor el Plan de Participación Ciudadana aprobado en esta legislatura. «¿Qué sentido tiene probar el Plan de Participación Ciudadana o haber puesto en marcha este año un proyecto de presupuestos participativos si luego se termina haciendo lo mismo de siempre? Este año, además, se han batido todas las marcas. Han pasado 10 días desde la presentación de los presupuestos y su aprobación. Es evidente que EAJ-PNV no necesita contar con nadie para aprobar los presupuestos, pero sacarlos adelante de este modo no solo va contra lo que indican las normas sino que supone una falta de respeto a la ciudadanía». EH Bildu rechazó también los presupuestos al considerar que presenta carencias en aspectos relevantes vinculados a la gestión cultural, el fomento de la Cultura, el impulso de la vivienda de alquiler, la política social y la recogida de basuras.

El PSE-EE mostró por medio de Nerea Alustiza su apoyo a los presupuestos al haberse tomado en consideración sus propuestas. De todos modos, no dejó pasar la oportunidad de criticar a EAJ-PNV por llevar a espaldas de las demás formaciones temas de relevancia, como el proyecto que ha terminado con el nombramiento de Elgoibar como Villa Europea del Deporte 2019. «Este tema no se trató en ninguna comisión. Tuvimos conocimiento de ello a través de la prensa. Espero que estos hechos no se vuelvan a producir en el futuro».

Proyectos e inversiones

El apartado de inversiones contempla 4.227.287 euros de gasto en distintos proyectos. Aita Agirre vuelve a ser el más relevante, con una partida de 750.000 euros. Esta cantidad es la ultima destinada a este proyecto, que verá la luz de manera definitiva entre enero y febrero de 2019 y tendrá un coste cercano a los cuatro millones de euros. La materialización de este equipamiento cultural se complementará con el inicio de la reurbanización de la plaza Aita Agirre y el entorno de la fuente de San Franzisko a finales de enero, gracias al remanente de tesorería del presupuesto de 2018.

El presupuesto contempla también una partida de 585.000 euros para la reurbanización de polígono industrial de Arriaga. El Ayuntamiento adelantará este dinero, pero luego serán los propietarios de la zona los que tendrán que hacer frente a la financiación de las obras (iluminación, aceras,...). El presupuesto contempla también otras partidas, como los 200.000 euros para el nuevo Centro de Día de Uparitzaga, a los que se le sumarán 200.000 euros más para el pago de la última cuota por la adquisición del convento de Santa Klara, 200.000 euros para labores en el entorno rural, 60.000 euros para la urbanización del entorno del IMH, y 40.000 euros para la renovación de la cancha de Santa Klara, entre otras.