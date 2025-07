Dos festivales de pelota profesional en las fiestas de San Bartolomé

A. M. Elgoibar. Miércoles, 30 de julio 2025, 20:57 Comenta Compartir

Elgoibar vivirá dos festivales de pelota profesional en el frontón de la Ikastola. El día de San Bartolomé, jugará el Campeón del Manomanista de 2025, Jokin Altuna con Martija contra Jaka y Albisu. Previamente se medirán Agirre-Morgaetxebarria vs. Egiguren V.-Aldabe. El partido comenzará a las 18.00 horas. El día 29, a las 17.30, jugarán Exposito-Erostarbe vs. Alberdi II-Salaverri y Zubizarreta III-Aranguren vs. Murua-Gaskue. Las entradas para los partidos del día 24 estarán disponibles en www.entradasfronton.com y, a partir del 11 de agosto, también se podrán comprar en Kaia Taberna. Además, el mismo día de los partidos podrán adquirirse en la taquilla del frontón. Por su parte, los partidos del 29 serán gratuitos y no requerirán entrada.