Atletas corren entre las hileras de manzanos de Lizagasar. EMILIO CARRAL

Elgoibar

Este domingo se disputará la tercera carrera entre las hileras de manzanos de Lizagasar

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

Tras la buena acogida que tuvo los dos pasados años, el club CATT Morkaiko y la sidrería Lizagasar han organizado para este domingo la tercera edición del peculiar reto atlético que consiste en correr entre los manzanos de la finca Lizagasar, ubicada en el barrio de Azkue (junto a la carretera que lleva a Beraseta).

El evento deportivo arrancará a las 11.00 horas, si bien las puertas de la finca se abrirán a las 10.00 horas para todas las personas interesadas, que desde ese momento podrán degustar pintxos y bebidas en una txosna que se habilitará para tal fin. Además, cada cual podrá colocarse en el lugar de la finca que desee para presenciar la prueba y animar a las y los atletas participantes.

El reto de Lizagasar está abierto a la participación de cualquier persona federada (la organización repartirá 50 dorsales entre las 10.00 y las 10.45 horas) y quienes se animen a tomar parte en el mismo deberán completar un durísimo recorrido de 8 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 750 metros corriendo entre las 60 hileras de la finca, conformadas por 2.300 manzanos. La mitad de esas hileras se correrán en sentido ascendente y la otra mitad cuesta abajo.

Según las previsiones el vencedor del reto deportivo, que estará amenizado por la música de DJs y una txaranga, cruzará la línea de meta en torno a las 12.00 horas y el reparto de premios se llevará a cabo una hora más tarde.

Además de la prueba principal, a las 11.15 horas la finca de Lizagasar acogerá un reto atlético (no competitivo) abierto a la participación de las niñas y los niños de hasta 12 años de edad.

