La directiva de Haizea busca un relevo para trabajar a favor de la igualdad «con ideas nuevas»

Representantes de Haizea en el acto para la entrega del III Premio Lila, concedido en 2024 a la asociación por su labor a favor de la igualdad.

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Haizea Emakume Taldea, la asociación elgoibartarra que nació como punto de encuentro de las mujeres del pueblo y para avanzar hacia una sociedad igualitaria, celebrará el próximo miércoles su asamblea general.

Esa reunión, que se llevará a cabo a las 18.30 horas en la Casa de las Mujeres Lila (San Frantzisko, 21), no será una asamblea más; pretende servir como punto de partida para una nueva etapa de la asociación.

Por ello, la directiva de Haizea anima a acudir al encuentro organizado para el día 5 de noviembre tanto a sus socias como al resto de las mujeres del municipio. Tengan la edad que tengan.

Las representantes del colectivo consideran que es hora de reorganizar la directiva de Haizea. Llevan muchos años trabajando juntas y creen que ha llegado el momento del cambio: «Se necesita gente con ideas nuevas y diferentes, que sepa manejar las redes sociales, la web...», explican la integrantes de la agrupación, convencidas de que Haizea es una plataforma consolidada «que ofrece la posibilidad de realizar muchas cosas diferentes para seguir avanzando hacia una igualdad real entre mujeres y hombres».

Las integrantes de la actual Directiva de Haizea desean que de la asamblea general del próximo miércoles salga un nuevo grupo de trabajo: «nosotras estaríamos en la retaguardia, para ayudar a llevar a cabo las diferentes estrategias y en lo que hiciera falta».

Además, añaden, «estamos en contacto permanente con el departamento municipal de Igualdad, que colabora con nosotras en todo lo que requerimos».

«Debemos estar muy atentas»

Aunque consideran que Haizea debe afrontar su futuro con gente e ideas nuevas, las integrantes de la asociación de mujeres se muestran convencidas de la «gran importancia» que tiene la asociación en el contexto actual.

De hecho, subrayan que «vivimos momentos en los que hay quien pretende tumbar todo lo que las mujeres hemos conseguido gracias al trabajo de muchos años». Por ello, avisan a las mujeres: «debemos estar muy atentas».

Las que deseen trabajar a favor de la igualdad desde una perspectiva feminista tienen abiertas las puertas de Haizea. La asamblea del miércoles es una gran ocasión para atravesarlas por primera vez.