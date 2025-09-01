Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diana con la txaranga Mauxitxa para volver al trabajo cumple 49 años

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Como ocurre el primer lunes de septiembre desde hace 49 años, las calles de Elgoibar acogieron a primera hora de la mañana de ayer la ya tradicional diana que ofrece la txaranga Mauxitxa con el objetivo de amenizar la vuelta al trabajo de las y los elgoibartarras tras las vacaciones veraniegas. En torno a un centenar de personas acompañaron a la txaranga en la diana de la vuelta al tajo, que comenzó a las 07.00 horas en Kalebarren plaza y concluyó una media hora después en Aita Agirre plaza, donde músicos y acompañantes inmortalizaron el momento con una foto de grupo.

