El día 11 se cierra la inscripción para el torneo de ajedrez de otoño, que arrancará dos días más tarde en el bar de Mintxeta

El club de ajedrez Zubi Ondo de Elgoibar ha anunciado que el próximo día 13 de octubre arrancará una nueva edición del torneo de otoño que se disputa en el bar de las instalaciones deportivas de Mintxeta.

El torneo de ajedrez estará abierto a todas las personas aficionadas nacidas «con anterioridad al año 2013», que pueden apuntarse «hasta las 14:00 horas del día 11» enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección udaberrimintxeta1@gmail.com (a la hora de formalizar la inscripción hay que indicar el nombre, los apellidos y el año de nacimiento).

Al igual que en las ediciones anteriores, el torneo de ajedrez de este otoño se disputará «siguiendo el sistema suizo y a siete rondas». De esa forma, las personas que se animen a participar deberán jugar una partida por semana (la primera ronda empezará la semana del 13 al 19 de octubre y la última tendrá lugar la semana del 24 al 30 de noviembre).

Según explican desde la organización, «el día y la hora de las partidas se acordará entre los propios rivales».

Eso sí, «en caso de que no haya acuerdo, la partida deberá jugarse el domingo correspondiente a la semana de la ronda a las 16:00 horas». En caso de incomparecencia, claro está, se dará la partida por perdida.

Por otro lado, cabe señalar que el torneo se disputará en el bar de Mintxeta, por lo que «para jugar las partidas se deberá respetar el horario de apertura y cierre del establecimiento». Dicho horario «se dará a conocer antes del inicio del torneo».