Detenidos en Elgoibar por hurto continuado de cobre y materiales de su propia empresa
Los arrestados están acusados de revender lo sustraido en una chatarrería
A. I.
Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:59
Agentes de la Ertzaintza han detenido este jueves en Elgoibar a dos trabajadores, de 54 y 36 años, por un presunto delito de hurto continuado. ... Al parecer, llevaban meses sustrayendo diverso material de cobre de su empresa, sin conocimiento de sus superiores, para revenderlo en una chatarrería.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, responsables de una empresa de Elgoibar denunciaron en la Ertzain-etxea de Eibar el hurto de material de las instalaciones por parte de dos trabajadores, hecho que se estaba produciendo de nuevo ayer por la tarde. Agentes de la Ertzaintza acudieron a la empresa y localizaron un vehículo, en cuyo maletero localizaron tres cajas que contenían cobre y material de la empresa, con un peso total de 86 kilogramos. Al parecer, los autores del hecho cortaban y preparaban las piezas y las introducían en cajas para revender el material en una chatarrería.
Según las averiguaciones realizadas, los dos trabajadores llevaban más de un año efectuando dos o tres veces al mes este tipo de sustracción, por lo que las y los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de hurto continuado. Se estima en unos 27 .000 euros el valor del material sustraído a lo largo de este tiempo.
Los dos detenidos, ambos de nacionalidad española, han sido puestos este jueves por la mañana a disposición del Juzgado de Guardia en Eibar, una vez finalizadas las diligencias policiales.
