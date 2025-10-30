Desconocidos pinchan de madrugada las ruedas de dos vehículos de la Policía Municipal de Elgoibar

Dos de los tres vehículos con los que cuenta la Policía Municipal de Elgoibar han sido dañados por desconocidos esta pasada noche. Cada uno de ... los dos vehículos afectados (la grúa municipal y un coche patrulla) ha aparecido con dos ruedas pinchadas en su aparcamiento habitual, ubicado frente a al fuente de la calle San Frantzisko.

Conocidos los hechos, las tres formaciones políticas representadas en la corporación municipal (PNV, EH Bildu y PSE-EE) han acordado esta mañana una declaración institucional con la que condenan los actos vandálicos acontecidos.

Según se recoge en dicho texto, «el Ayuntamiento de Elgoibar quiere expresar su más firme condena ante los actos vandálicos ocurridos en la madrugada de hoy, en los que varios vehículos de la Policía Municipal han resultado dañados».

Los grupos políticos municipales consideran que «estos hechos suponen un ataque directo al servicio público y a la convivencia ciudadana, así como una falta de respeto hacia los profesionales que cada día velan por la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas del municipio».

Por ello, subrayan que «ningún acto justifica la violencia ni el daño a los bienes públicos, que son patrimonio de todos». Además, avanzan que «los hechos serán investigados y se actuará conforme a la ley para esclarecer lo sucedido y depurar las responsabilidades correspondientes».

Por otro lado, «el Ayuntamiento quiere también transmitir su apoyo y reconocimiento a la Policía Municipal, cuya labor diaria resulta esencial para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestro municipio».

Finalmente, el Consistorio elgoibartarra hace un llamamiento a toda la ciudadanía «para que rechace cualquier forma de violencia y se una en el respeto, el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para resolver los conflictos y construir una comunidad más fuerte y unida».