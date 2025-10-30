Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos vehículos de la Policía Municipal de Elgoibar, con las ruedas pinchadas J.L.

Desconocidos pinchan de madrugada las ruedas de dos vehículos de la Policía Municipal de Elgoibar

PNV, EH Bildu y PSE-EE acuerdan una declaración mediante la que condenan dichos actos vandálicos

Jabi Leon

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:25

Comenta

Dos de los tres vehículos con los que cuenta la Policía Municipal de Elgoibar han sido dañados por desconocidos esta pasada noche. Cada uno de ... los dos vehículos afectados (la grúa municipal y un coche patrulla) ha aparecido con dos ruedas pinchadas en su aparcamiento habitual, ubicado frente a al fuente de la calle San Frantzisko.

