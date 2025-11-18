Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Ertzaintza junto a la derribada cruz, ayer por la mañana en la cumbre de Morkaiku. J. LEON

El derribo de la cruz de Morkaiku deja en evidencia las diferencias entre EAJ-PNV y PSE-EE con EH Bildu

Jeltzales y socialistas critican el «acto de vandalismo en contra de la memoria colectiva» y la coalición reitera su «opinión negativa» hacia un monumento «ilegal»

Jabi Leon

Elgoibar

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:14

El derribo de la enorme cruz de cemento que la Dictadura franquista erigió al final de la Guerra Civil en la cumbre del monte Morkaiku ... en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleáns (un tío del Rey emérito de España, Juan Carlos I, que perdió la vida en la posición de Morkaiku el 27 de septiembre de 1936, cuando formaba parte de las tropas de los requetés navarros que intentaban avanzar por Gipuzkoa) ha vuelto a dejar en evidencia las diferencias existentes entre las principales fuerzas políticas que trabajan en la localidad.

