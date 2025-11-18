El derribo de la cruz de Morkaiku deja en evidencia las diferencias entre EAJ-PNV y PSE-EE con EH Bildu

El derribo de la enorme cruz de cemento que la Dictadura franquista erigió al final de la Guerra Civil en la cumbre del monte Morkaiku ... en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleáns (un tío del Rey emérito de España, Juan Carlos I, que perdió la vida en la posición de Morkaiku el 27 de septiembre de 1936, cuando formaba parte de las tropas de los requetés navarros que intentaban avanzar por Gipuzkoa) ha vuelto a dejar en evidencia las diferencias existentes entre las principales fuerzas políticas que trabajan en la localidad.

Para la Junta Municipal de EAJ-PNV, la acción materializada poco antes de la medianoche del lunes al martes por un grupo de jóvenes (dos de ellos fueron identificados 'in situ' por agentes de la Ertzaintza) es «un acto de vandalismo que ha borrado de nuestro paisaje un elemento que forma parte de nuestra historia colectiva».

En términos similares se pronunció este martes por la tarde el grupo municipal socialista, que tras expresar su «firme rechazo ante el acto vandálico perpetrado contra la cruz de Morkaiku», subrayó «la necesidad de que nuestro municipio se sustente en el respeto, el diálogo y la convivencia».

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu no entró a valorar la acción que ha acabado echando abajo la cruz de 8 metros de altura (2,7 metros se correspondían a la base cuadrada de 4 x 4 metros sobre la que se asentaba y los 5,3 restantes a la cruz propiamente dicha), si bien reiteró su «opinión negativa» hacia el monumento derruido.

Además, la coalición abertzale recordó que «según la Ley de Memoria Democrática, el monumento erigido en honor del príncipe de la familia Borbón por los sublevados franquistas es ilegal y, en consecuencia, formaba parte de la lista de monumentos que había que derribar».

Respuestas EAJ-PNV y PSE-EE

El Uri Buru Batzar de EAJ-PNV de Elgoibar publicó durante la mañana de este martes un duro comunicado con el que condenaba el derribo de la cruz de Morkaiko.

Los jeltzales consideran que «con este ataque, no solo han demolido una estructura física, han intentado dinamitar un símbolo que, tras la retirada de todos los elementos franquistas que había en la cruz, formaba parte del proceso de resignificación, tal y como se puede observar en el informe de situación de retirada de elementos franquistas que realizó Gogora, y de la memoria del frente de la Guerra Civil que atravesó nuestro municipio».

En opinión de EAJ-PNV, la cruz de Morkaiku «era, y es, un elemento que pertenece a todas las personas de Elgoibar; porque nos recuerda un episodio crucial de 1936, ligado también al nacimiento del primer Gobierno Vasco, y porque evocaba en su conjunto, la memoria de los gudaris que defendieron la libertad frente al golpe militar».

Los jeltzales subrayan que «nadie puede decidir por su cuenta qué elementos del pasado conforman la memoria de un pueblo» y que «nadie puede erigirse en voz de la ciudadanía para imponer su criterio por la vía de la fuerza». A su juicio, con el derribo de la cruz «hemos perdido todas las personas de Elgoibar. Ha perdido la memoria y ha perdido la democracia». Por ello, exige «que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades».

En la misma línea, los socialistas elgoibarreses rechazaron «cualquier acción que constituya una imposición incompatible con la democracia» y recordaron «las recomendaciones técnicas de los expertos, que consideraron que la opción más adecuada para preservar la memoria democrática de Elgoibar no era derribar la cruz». Desde el grupo municipal socialista también indicaron que, partiendo del citado criterio, «el Ayuntamiento ha trabajado en una propuesta que incluye la instalación de un panel explicativo que otorgue un nuevo significado al monumento e integre este elemento dentro de la Ruta de la Memoria, un recorrido creado precisamente para recuperar y difundir la historia y la memoria democrática del municipio».

Petición recurrente de EH Bildu

El grupo municipal de EH Bildu recordó este martes que «desde 2014 y durante las tres últimas legislaturas» ha solicitado «el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y la retirada del monumento» erigido por los franquistas en Morkaiku.

A los miembros de la coalición, la cruz derribada «nos recuerda a quienes dieron el golpe de estado y actuaron contra Euskal Herria, asesinando a personas trabajadoras y abertzales, generando sufrimiento, tal y como deseaban quienes se alzaron contra nuestro pueblo». Para terminar, EH Bildu se solidariza «con todas las personas que tratan de mantener viva la memoria de aquellos ciudadanos, trabajadores y abertzales, que lucharon contra la dictadura y a favor de la libertad».