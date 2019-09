El deporte, protagonista del concierto de la Banda de Música A.Z. ELGOIBAR. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:27

La declaración de Elgoibar como Villa Europea del Deporte 2019 va a tener su reflejo en el concierto que la Banda de Música va a ofrecer en el Herriko Antzokia mañana, a partir de las 12.30. De hecho, los músicos elgoibartarras ofrecerán un repertorio aderezado por piezas vinculadas al deporte que se abrirá con 'The Olimpic Spirit', compuesta por John Williams. A continuación, la banda interpretará 'Fanfare pour saxofone', una pieza compuesta por J.Demerrseman en la que actuará como saxofón solista Paulo Antonio Melo, ganador del concurso de saxofonistas jóvenes Hamaikasax celebrado en la escuela de música Inazio Bereziartua el pasado mes de diciembre.

El concierto continuará con 'Lokatza', de Alfredo González Chirlaque, 'Champions League', de Haendel-Britten y 'Atlanta 96', de W.Laserons. El cierre de la actuación de la Banda de Música de Elgoibar llegará con 'We are the champions', de F.Mercury, y 'Olimpic fanfare and theme', de John Williams.