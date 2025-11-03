El deporte local tendrá una cita histórica el sábado: el ciclismo sobre el barro regresa 65 años después

Representantes de las entidades organizadoras y patrocinadoras de la prueba de ciclocross posan tras la presentación en el consistorio, ayer.

Tras muchos meses de intenso trabajo, y a falta de pulir los últimos detalles, Elgoibar ya tiene todo listo para acoger este sábado la primera edición de la Besa CX Elgoibar, un evento deportivo que volverá a ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con una carrera de ciclocross de categoría sénior, 65 años después del I ciclo-cross Gure Bide. Gran Premio Sigma; la única prueba de ciclismo sobre el barro disputada en el pueblo de la que se tiene constancia.

Aquella carrera, que tuvo lugar el 3 de enero de 1960 en el marco de las fiestas de San Antón, se disputó en un recorrido diseñado a lo largo y ancho de todo el municipio y contó con la participación de 23 corredores.

La carrera organizada para el día 23, en cambio, se disputará sobre un espectacular circuito cerrado «de unos 2.700-2.800 metros» diseñado en torno a las instalaciones deportivas de Mintxeta (y la campa principal del caserío del mismo nombre) y contará con «entre 200 y 300 participantes de Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cantabria, Castilla-León y Cataluña», avanza el integrante del club Elgoibarko Lagun Taldea y director de la carrera de ciclocross, Imanol Garaizabal, «muy agradecido por el enorme apoyo que ha recibido la organización de la prueba desde el mismo momento en que planteamos nuestra intención de llevarla a cabo».

De hecho, tanto el Ayuntamiento como la empresa Besa se han comprometido a apoyar las primeras cuatro ediciones de la nueva carrera de ciclocross de Elgoibar; todo un aval que «nos permitirá mirar hacia adelante con la intención de ir asentando el ciclocross dentro del calendario deportivo anual de la localidad».

En cuanto al programa elaborado para la jornada del sábado, cabe señalar que el circuito de Mintxeta se abrirá a las 9.00 horas para que las y los participantes puedan dar inicio a los entrenamientos; mientras que a las 10.00 horas arrancarán las competiciones.

Las diferentes categorías

En la primera carrera del I Besa CX Elgoibar tomarán la salida los ciclistas de las categorías máster 40, 50 y 60. A continuación, a las 11.00 horas, se dará inicio a las carreras de categoría cadete y, seguidamente (a las 12.00 horas) a las pruebas femeninas de las categorías open, junior máster y a la carrera masculina de categoría junior. Finalmente, a las 13.00 horas se dará inicio a la prueba Open masculina, en la que también tomarán parte los ciclistas máster 30 y Sub-23.

Elgoibarko Lagun Talde, el Ayuntamiento, Besa y el resto de entidades patrocinadoras aprovecharon la presentación que se llevo a cabo al mediodía de ayer en el salón de plenos para animar al conjunto de las y los elgoibartarras a acudir el sábado al circuito de Mintxeta.

Quienes se acerquen hasta las instalaciones deportivas podrán disfrutar del evento cómodamente desde la zona de gradas que «ofrecerá un amplio campo visual». Además, en el entorno del bar, las piscinas descubiertas se habilitará una 'fan zone': «estará ambientada por la txaranga Mauxitxa, y se podrá degustar caldo y chorizo cocido». Además, la entrada para la prueba que permitirá volver a disfrutar del ciclocross en Elgoibar 65 años, será gratuita.