Las diez noticias clave de la jornada
J. LEON

Elgoibar

La demolición del viejo caserío Errezabal despeja el camino para las obras de la residencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El caserío Errezabal ya forma parte de la historia de Elgoibar. Apenas una semana después del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la propiedad, por el que la Diputación Foral de Gipuzkoa asumía los costes del derribo del inmueble (estaba en mal estado y fuera de ordenación en el planeamiento urbanístico municipal), el viejo caserío fue demolido el pasado martes (foto izquierda). Con esta actuación, las obras para construir la nueva residencia que la entidad territorial puso en marcha en julio tienen el camino completamente despejado. No en vano, la dirección de obra había alertado que los trabajos en curso podían provocar la caída del viejo caserío, que estaba en la parcela colindante a la que acogerá la residencia.

