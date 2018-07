Debut y título para Leire Egaña en el campeonato vasco de recorridos de caza Puntería. Leire Egaña, campeona, junto a Ederne Sarasola, segunda. La elgoibartarra tomará parte en el Campeonato de España que se disputará en Valladolid entre del día 27 al 29 AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 13 julio 2018, 02:07

Leire Egaña, 'Mintxeta', sigue adelante con su imparable progresión en el mundo de la caza. Si hace unos meses nos hacíamos eco de su brillante debut en la competición de caza menor con perro al lograr los títulos de campeona de Gipuzkoa y campeona de Euskadi, ahora hay que destacar su inmejorable estreno en la modalidad de recorridos de caza, con la consecución del título vasco de la especialidad al imponerse en la final disputada hace unos días en la localidad alavesa de Zambrana.

La modalidad de recorridos de caza pone a los participantes ante un recorrido en campo abierto con varias zonas de tiro en las que deberán poner a prueba su puntería disparando a los platos lanzados por máquinas lanzaplatos. Los platos empleados tienen distintas formas y tamaños, lo que les permite describir trayectorias que imitan el vuelo de diferentes especies, como la perdiz, el zorzal o el pato, y semejar, incluso, la carrera de un conejo. Leire Egaña, pese a su corta experiencia en esta modalidad, fue la que logró un mayor número de aciertos. Durante el recorrido, se lanzaron un total de 100 platos, y la tiradora del caserío Mintxeta se hizo con el campeonato al romper un total de 62. La segunda plaza fue para Ederne Sarasola, con 59 platos, mientras que Maider Cambra se hizo con el tercer puesto, con 38 platos.

El campeonato autonómico contó con la participación de 80 tiradores. La victoria en la categoría sénior masculina fue para el donostiarra Aitor Eceiza, con 92 platos, tras imponerse en el desempate al vizcaíno Alberto Azurmendi. El tercer puesto, con 91 platos, fue para el alavés Santi Díez. Por otro lado, Urko Queralt se llevó el título en la categoría júnior, con 81 platos. Josu Eguren ocupó la segunda plaza, con 80 platos, y Aitor Estéfano, la tercera, con 59.

Leire Egaña no podía estar más satisfecha y sorprendida por su buen resultados en el Campeonato de Euskadi. «Era la tercera ocasión que participaba en una competición de este tipo. Había competido dos veces antes y me presenté sin ninguna esperanza de ganar. De hecho, mi idea era ponerme a prueba con la idea de mejorar mi tiro, pero al final me hice con la txapela», manifestó la joven elgoibartarra.

Sorpresas a un lado, lo cierto es que Leire Egaña se ganó en Zambrana el derecho a competir en el Campeonato de España. El campeonato estatal se disputará en Valladolid entre los días 27, 18 y 29 de julio, y, durante su desarrollo, a los tiradores les tocará ponerse a prueba disparando contra un total de 200 platos.