Dani Arenas y 'Sua', al mundial de bikejöring Esfuerzo conjunto. Dani Arenas y 'Sua', en una prueba de bikejöring. Reservado a perros de la raza pastor belga, se disputará en la localidad checa de Pisek entre el 8 y el 10 de mayo AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 24 marzo 2019, 00:39

Dani Arenas y su perro 'Sua' han sido seleccionados para participar en el FMBB 2019, el Campeonato Mundial de Perros Pastor Belga que se celebrará la localidad checa de Pisek entre los días 8 y 10 de mayo. El mundial consta de distintas modalidades, como las de salto, agilidad y mondioring, (obediencia, agilidad y protección). A estas pruebas se les tienen que añadir las de canicross, una especialidad que cada día cuenta con más adeptos en el País Vasco, y bikejöring, disciplina en la que, a diferencia de la anterior, el acompañante del perro va montado sobre una bicicleta en lugar de correr a pie. Es en esta última modalidad en la que Dani Arenas y 'Sua' se van a poner a prueba en Pisek.

El deportista elgoibartarra y su perro recibieron con sorpresa su invitación para acudir a Pisek tras una carrera de bikejöring que se disputó en la localidad guipuzcoana de Hondarribia. «Tomamos parte en la prueba sin saber que iba a servir para seleccionar a los participantes en la FMBB 2019 de Pisek. Después de disputarse la primera manga, el responsable de la selección, Mikel Pino, me comentó que nos había visto bien y me ofreció la posibilidad de participar en el mundial de bikejöring que iba a tener lugar en Chequia en el mes de mayo. Yo le comenté que mi idea era quedar lo mejor posible en Hondarribia y que no pensaba en otra cosa». Pese a esa primera negativa, Pino no se olvidó de ellos y contactó con Dani Arenas por teléfono días después. «Insistió en que teníamos que ir. Me dijo que 'Sua' es un perro grande y fuerte, y que tiene características para rendir bien en esta especialidad. Le di varias vueltas a la idea y, al final acepté», manifestó este elgoibartarra residente en Galdakao.

Cita con la pasarela

Esa aceptación estaba condicionada al reconocimiento de 'Sua' como un perro de pura raza malinois. Todos los animales que participan en el FMBB 2019 deben de estar registrados en la Federación Canina Internacional, y el paso previo para ello es contar con el visto bueno de la Real Sociedad Canina de España, responsable de conceder esas licencias tomando como punto de partida el respeto de los perros a la tipología específica de cada raza. Estas acreditaciones se consiguen en pruebas de belleza y la más cercana, tal y como comentó Arenas, era una que iba a tener lugar en Valladolid . «Ni cortos ni perezosos, montamos en la furgoneta y nos dirigimos a la capital vallisoletana. Los perros que vimos allí habían pasado por peluquería, les habían cuidado las uñas... Era evidente que nuestros intereses y las de el resto de los participantes eran diferentes. Explicamos a los jueces las razones de nuestra presencia allí y nos dejaron participar».

Las orejas de 'Sua' les dieron algún problema, ya que las pone tiesas cuando quiere y el malinois las tiene que tener levantadas siempre. «Nos restaron algún punto y dictaminaron que 'Sua' no era adecuado para la cría. Pese a todo, nos dieron el certificado de apto, que era lo que buscábamos, y en mayo estaremos en Pisek», comentó Arenas.

La cita en Chequia coloca a Arenas ante un reto ilusionante pero, en igual medida, agotador, no en vano les espera un largo viaje por carretera de 20 horas desde Galdakao a Pisek, a las que se le tienen que añadir las del viaje de vuelta. «Estamos animados, pero será duro. Cogeré fiesta toda la semana para hacer el viaje con tranquilidad y llegar descansados a los días de las carreras. El miércoles, 8 de mayo, tendremos el control veterinario, y la mañana del jueves disputaremos la primera manga, un recorrido de 3,5 kilómetros que combina subidas y bajadas. La segunda manga se correrá el viernes. Completaremos una distancia cinco kilómetros en un recorrido totalmente llano y en el que el perro tiene que ir a tope. Veremos qué tal nos va».