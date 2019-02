Cosecha de oros y platas de los pianistas de Elgoibar en Andoain Premios. Los pianistas que acudieron a Andoain, posaron ayer con sus diplomas y medallas. / AITOR 712 jóvenes estudiantes de música se dieron cita a lo largo del fin de semana en los auditorios de la Casa de Cultura de Bastero AITOR ZABALA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:21

Los jóvenes estudiantes de piano de la escuela de música Inazio Bereziartua no faltaron a su cita anual con el XIV Festival de Piano de Andoain, un encuentro que volvió a ser un éxito de participación con más de 700 niños y niñas poniéndose a prueba en la Casa de Cultura de Bastero.

La escuela de música Inazio Bereziartua estuvo representada en este encuentro por un total de 26 jóvenes pianistas, y el balance de su actuación fue francamente positivo, cosechando un total de diez medallas de oro y ocho medallas de plata, además de una mención de honor que fue a parar a manos de Nora Arzamendi y María Sasiain por su excelente actuación en una interpretación a cuatro manos en la categoría A (hasta 11 años). «Ni los propios estudiantes ni los alumnos podemos estar más contentos con la experiencia que hemos vivido en Andoain. No solo han disfrutado sino que además han desarrollado un muy buen trabajo sobre el escenario», indicaron las responsables del departamento de piano de la escuela de música Inazio Bereziartua.

Cita obligada

Acudir a la casa de cultura de Bastero es cita obligada para los estudiantes de piano de todo el País Vasco desde que el concurso inició su andadura hace ya 14 ediciones. Prueba de ello son los cientos de niños y niñas que acuden cada año a Andoain y este 2019 no ha sido una excepción. En total, 712 pianistas llegados desde 51 localidades se pusieron a prueba en este encuentro en el que la música del piano fue la gran protagonista.

Los estudiantes guipuzcoano fueron mayoría, con un total de 603 representantes, pero también hubo ocasión de disfrutar con las interpretaciones de músicos llegados desde Bizkaia (Santurtzi, 17; Gernika-Lumo, 10; Ondarroa, 9; Markina-Xemein, 8; Durango, 6; Ermua, Trapagaran, Bilbao y Barakaldo), Navarra (Iruña, 12; Bera, 8; Obanos, 4; Goizueta, Lekunberri, Lesaka, Puente La Reina, Larraun y Añorbe), Iparralde (Hendaia y Urruña) e, incluso, Cataluña (Reus).

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Andoain y Deiadar Elkartea está dirigido a jóvenes pianistas que no superen los 18 años. El concurso está dividido por categorías atendiendo a la edad de los participantes. La categoría A está reservada a pianistas de hasta 11 años a fecha del 31 de diciembre de 2019, mientras que en la B compiten aquellos que no tienen más de 14 años en la fecha indicada anteriormente. Finalmente, la categoría C puso en liza a músicos que no tenían más de 18 años el 31 de diciembre de 2019. A su vez, los pianistas de cada una de las categorías pudieron optar entre competir en la modalidad de solistas, en la modalidad a cuatro manos o, finalmente, a seis manos.