El Consistorio y el IMH, con las empresas locales en la EMO de Hannover

La alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, y el director general de IMH Campus, Ixaka Egurbide, han acudido esta semana, junto a representantes del cluster AFM y la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, a la feria internacional EMO de Hannover; uno de los principales referentes para el sector de la Máquina-Herramienta a nivel mundial. Con esta visita, Gurrutxaga y Egurbide han querido «conocer de primera mano la labor de las empresas de Elgoibar en este foro global y trasladarles nuestro apoyo en su proyección internacional».