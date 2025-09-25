Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Elgoibar

El Consistorio y el IMH, con las empresas locales en la EMO de Hannover

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

La alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, y el director general de IMH Campus, Ixaka Egurbide, han acudido esta semana, junto a representantes del cluster AFM y la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, a la feria internacional EMO de Hannover; uno de los principales referentes para el sector de la Máquina-Herramienta a nivel mundial. Con esta visita, Gurrutxaga y Egurbide han querido «conocer de primera mano la labor de las empresas de Elgoibar en este foro global y trasladarles nuestro apoyo en su proyección internacional».

El Consistorio y el IMH, con las empresas locales en la EMO de Hannover