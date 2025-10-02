El Consistorio convoca 4 plazas de operario de servicios múltiples

Jabi Leon ELGOIBAR. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elgoibar ha hecho pública una nueva convocatoria de empleo para cubrir cuatro plazas de operarios de oficios múltiples.

Convocadas con la colaboración de Lanbide, las plazas ofertadas por el Consistorio elgoibartarra serán «a jornada completa» y para un periodo de «cuatro meses».

Respecto a las labores a desempeñar, las personas que se hagan con alguno de los contratos de la presente convocatoria trabajarán como apoyo de la Brigada de Obras y Servicios «para mejorar la percepción del espacio urbano, acometiendo labores de limpieza viaria de aceras y pasos peatonales sombríos que requieren de un refuerzo en la limpieza ordinaria, junto con trabajos de desbroce».

La limpieza viaria se hará mediante máquina de agua a presión y desengrasante, y el trabajo de desbroce con máquina desbrozadora y útiles de corte de hierba o zarza, según proceda.

Para las labores de desbroces de vegetación en general, se pedirá que la persona trabajadora tenga conocimientos teórico-prácticos demostrables de uso seguro de la maquina desbrozadora, ya que «se trata de una máquina de trabajo con riesgo especial y que requiere de tal formación».

Sea como fuere, las personas interesadas en optar a alguna de las cuatro plazas de operario de servicios múltiples ofertadas por el Ayuntamiento de Elgoibar ya pueden presentar su solicitud en la oficina que Lanbide tiene en la localidad o a través de la web del propio servicio público vasco de empleo lanbide.eus.

Los requisitos a cumplir

Quienes deseen hacerse con alguno de los contratos ofertados por el Consistorio elgoibartarra deberán cumplir una serie de requisitos como «ser personas desempleadas dadas de alta como demandantes de empleo en Lanbide; tener experiencia laboral acreditada mediante certificado de vida laboral en trabajos de albañilería, fontanería, electricidad o pintura; estar en posesión del carnet de conducir B y estar empadronadas en Elgoibar, Soraluze, Mendaro, Deba o Mutriku.

Eso sí, en esta convocatoria «no podrán ser contratadas las personas que fueron contratadas por los ayuntamientos de las citadas localidades durante el ejercicio 2024 en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo o en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027».

Además de los requisitos de obligado cumplimiento, a la hora de asignar las plazas ofertadas se valorará el conocimiento de euskara y la experiencia en trabajos de desbroce, limpieza y albañilería de las personas candidatas.