Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Elgoibar

La ciudadanía puede apuntarse para donar sangre este viernes

J. L.

elgoibar.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

La delegación que la asociación de Donantes de Sangre tiene en Elgoibar anima al conjunto de la ciudadanía a participar en la sesión de extracciones que se llevará a cabo este viernes (de 16.30 a 20.30 horas) en el hogar de las personas jubiladas.

Como es habitual, quienes deseen donar sangre deberán reservar cita por adelantado.

Durante la jornada de hoy se puede solicitar cita previa a través de la web gotatanta.eus; y a partir de mañana llamando al número de teléfono 623 328 408.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ciudadanía puede apuntarse para donar sangre este viernes