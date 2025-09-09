La ciudadanía puede apuntarse para donar sangre este viernes

J. L. elgoibar. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La delegación que la asociación de Donantes de Sangre tiene en Elgoibar anima al conjunto de la ciudadanía a participar en la sesión de extracciones que se llevará a cabo este viernes (de 16.30 a 20.30 horas) en el hogar de las personas jubiladas.

Como es habitual, quienes deseen donar sangre deberán reservar cita por adelantado.

Durante la jornada de hoy se puede solicitar cita previa a través de la web gotatanta.eus; y a partir de mañana llamando al número de teléfono 623 328 408.