Cita en el Herriko Antzokia con el Mendi Tour del BMFF 'Aurrera'. Irene Sarrionandia protagoniza uno de los cortos que se emitirán hoy. / AITOR AITOR ZABALA ELGOIBAR. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:14

El Mendi Tour del Bilbao Mendi Film Festival (BMFF) llega hoy a Elgoibar de la mano del ciclo Udazkeneko Mendi Emanaldiak organizado por Morkaiko ME. Los aficionados a la montaña tendrán la ocasión de disfrutar con algunos de los mejores trabajos audiovisuales proyectados en el prestigioso festival de cine bilbaíno. La sesión tendrá lugar en el Herriko Antzokia y comenzará a las 21.00. La entrada cuesta cuatro euros y se podrá adquirir tanto en Pitxintxu como en la taquilla del Herriko Antzokia media hora antes del inicio de la sesión.

La velada se abrirá con 'Where the wild things play', un breve trabajo protagonizado por chicas atraídas por los deportes extremos. La mujer es también protagonista del segundo audiovisual. 'Aurrera' posa su mirada en Irene Sarrionandia, una mujer de 69 años a la que es habitual ver en carreras de montaña, alguna tan cercana a los elgoibartarras como la Subida a Karakate, prueba en la que tomó parte en 2015 y completó en 43.46.

La velada continuará con 'The last honey hunter', un trabajo rodado en Nepal que tiene como protagonistas a recolectores de miel que se cuelgan de las paredes para llegar hasta los paneles. Esta cinta viene avalada por el premio a la mejor película de naturaleza que obtuvo en la última edición de BMFF. La sesión continuará con 'Song for the nomad', un viaje al Kirguistán que contrapone el ruido del mundo urbano con la magia de las montañas del Tian-Shan. El punto final llegará con la proyección de 'Safety third', un trabajo que se alzó con el premio a la mejor película de escalada del BMFF 2017. El próximo miércoles será el turno de la proyección de 'Porrotaren alde', un audiovisual de Alberto Iñurrategi con el que se pondrá el punto final a Udazkeneko Mendi Emanaldiak.

75 aniversario

Este ciclo se suma a los actos conmemorativos del 75 aniversario de su fundación que está viviendo Morkaiko ME. En este sentido, hay que recordar que la Casa de Cultura acogerá hasta este domingo una muestra sobre esta larga andadura y el día 30 de este mes se presentará un documental conmemorativo de estos 75 largos años de historia.