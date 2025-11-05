El ciclo de montaña comienza con una doble ración de mejores películas de Mendi Film Festival

Imagen de la película dirigida por Janire Etxabe 'Haize lerroak', que se podrá ver mañana en el cine.

Jabi Leon ELGOIBAR. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:34

Las personas aficionadas al montañismo, la naturaleza y la aventura tienen este mes la posibilidad de disfrutar con una nueva edición del Ciclo de Proyecciones de Montaña de Otoño que organiza la sociedad montañera Morkaiko.

En vista de la gran aceptación que habitualmente tiene entre la ciudadanía, el programa elaborado para este año incluye una doble ración del Mendi Tour, el ciclo que permite disfrutar de varias de las mejores películas que concurrieron al último festival de cine de montaña Mendi Film Festival de Bilbao.

Dichas sesiones se llevarán a cabo mañana y el día 14. Ambas empezarán a las 21.00 horas en el Herriko Antzokia y las entradas para cada sesión se podrán adquirir en la taquilla antes del inicio, al precio de cinco euros.

En la sesión de mañana, que servirá para abrir el programa de este nuevo Ciclo de Proyecciones de Montaña de Otoño se podrán ver cuatro espectaculares trabajos audiovisuales: 'Haize Lerroak' (Euskal Herria, Janire Etxabe, 13 minutos), 'Red Rock Revolution' (USA, Jim Aikman, 8'), 'Always alive' (Francia, Davina Montaz-Rosset, 35') y 'Andrea: an unpaved route', la obra que se hizo con el premio a la Mejor Película de Deporte y Aventura del Mendi Film Festival de 2024 (Francia, Maxime Moulin, 42').

La segunda sesión de cine tendrá lugar el día 14 y en ella se podrán ver 'Jamie' (USA/Canada, Darcy Hennessey, 18') y 'The last expedition' (Polonia/Suiza, Eliza Kubarska, 85') las obras galardonadas con los premios a Mejor Cortometraje y Mejor Película de Montaña del Mendi Film 2024, respectivamente.

Más proyecciones

Tras las citadas sesiones de cine, la programación de este Ciclo de Montaña de Otoño se completará con dos proyeccciones más. Estas tendrán lugar los días 19 y 26 de este mes (a las 19.00 horas) en la sala principal de la casa de cultura y con entrada gratuita.

El día 19 Juan Mari Ansa presentará su trabajo 'El Circo de Lescun, unas montañas de ensueño'; mientras que el día 26 será Ekaitz Maiz quien acudirá a Elgoibar para presentar 'Amaiurko bidea'.