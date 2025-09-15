Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

J. LEON

Elgoibar

El CDE rinde homenaje a José Arakistain, el jugador más destacado de la historia del club

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Club Deportivo Elgoibar aprovechó el partido del sábado que abrió la Liga 2025/2026 de la División de Honor para homenajear a José Arakistain, el jugador más laureado de todos los que han formado parte del club en sus 108 años de historia. Tras un breve paso como portero del 'Haundi', Arakistain jugó 16 temporadas en Primera División: cinco en la Real Sociedad (1956-1961), siete en el Real Madrid (1961-1968), tres en el Elche (1968-1971) y una en el Castellón (1972-1973). Arakistain ganó seis ligas y la Copa de Europa de 1966 con el Real Madrid, y fue seis veces internacional. En la foto izquierda, recibiendo los aplausos de los jugadores del 'Haundi'. A la derecha, con sus nietos y el presidente del CDE, Txus Alzaga.

