El CDE homenajeará el sábado a José Arakistain, el jugador más laureado en sus 108 años de historia

José Arakistain, el primero por la izquierda, con sus compañeros del Real Madrid tras ganar la Copa de Europa de 1966.

Jabi Leon ELGOIBAR. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Club Deportivo Elgoibar se fundó en 1917, por lo que ya tiene una dilatada y centenaria historia a sus espaldas. Según los datos que maneja la actual junta directiva del club, desde su creación hace ya 108 años han sido «al menos 31» los jugadores que han llegado a jugar en la Primera División de fútbol estatal después de haber vestido la camiseta rojiblanca de la entidad elgoibartarra.

El primero de ellos fue el portero Tiburtzio Beristain (debutó en la temporada 1930/31 con el Deportivo Alavés y jugó las tres siguientes campañas en la Real Sociedad) y el último el joven defensa Luken Beitia (debutó con el primer equipo de la Real Sociedad en noviembre del pasado año). Entre ambos, otros 29 jugadores dieron el salto a la élite del fútbol tras haber formado parte del Club Deportivo Elgoibar.

Juan Cruz Sol (Valencia y Real Madrid), Fernando Ansola (Oviedo, Betis, Valencia y Real Sociedad), José Luis González (Real Sociedad, Valencia y Valladolid), Joseba Etxeberria (Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao), Markel Bergara (Real Sociedad y Getafe), José María Arakistain (Real Sociedad y Sevilla) o Zuhaitz Gurrutxaga (Real Sociedad y Rayo Vallecano) son algunos de los futbolistas que tras dar sus primeras carreras en el desaparecido campo de fútbol de Lerun (los más jóvenes en Mintxeta) llegaron a jugar en los principales estadios españoles, tales como el Santiago Bernabeu, el Camp Nou, el Vicente Calderón (actualmente estadio Metropolitano), el Ramón Sánchez Pizjuan, San Mamés o Atotxa (los más jóvenes en Anoeta).

En cualquier caso, el futbolista que pasó por las filas del Club Deportivo Elgoibar más laureado en la centenaria historia de la entidad es José Arakistain Arrieta, un portero internacional al que el club de fútbol elgoibartarra rendirá este próximo sábado un sencillo pero merecido homenaje.

Ese reconocimiento a 'Josetxo' Arakistain tendrá lugar a las 17.00 horas en el estadio de Mintxeta, en los prolegómenos del partido entre el 'Haundi' masculino y el Bergara, que servirá para abrir la nueva temporada en la División de Honor del fútbol regional.

La trayectoria de Arakistain

Nacido en Azkoitia el 4 de marzo de 1937, José Arakistain tenía 16 años cuando empezó a jugar en el 'Fleje', un equipo que se creó al albur de la desaparecida fábrica elgoibartarra de San Pedro y que según dejó escrito el recordado etnógrafo Koldo Lizarralde «ejerció como filial del 'Haundi'».

Debido a su gran nivel como portero, Arakistain apenas estuvo un año en el 'Fleje' antes de pasar a formar parte de la disciplina del Club Deportivo Elgoibar. Allí estaba cuando le fichó la Real Sociedad, que le cedió a la Sociedad Deportiva Eibar.

Sin embargo, Arakistain no llegó a acabar la temporada con la escuadra armera. La Real Sociedad reclamó sus servicios y le hizo debutar en Primera División. Fue el 2 de diciembre de 1956, en un partido contra el Celta de Vigo. A partir de ese momento Arakistain, que entonces tenía 19 años, jugó nada menos que 16 temporadas en la máxima categoría del fútbol estatal: cinco en la Real Sociedad (1956-1961), siete en el Real Madrid (1961-1968), tres en el Elche (1968-1971) y una en el Castellón (1972-1973).

Durante los años que estuvo bajo la disciplina txuri urdin (hasta la temporada 1960-61) Arakistain se labró un prestigio que le llevó a defender la portería de la selección española siendo jugador de la Real Sociedad.

Lógicamente, con esta carta de presentación también se fijaron en él los grandes clubes de la Liga; y finalmente acabó fichando por el Real Madrid. Ni que decir tiene, José Arakistain consiguió sus principales éxitos deportivos durante los años que formó parte del club de Chamartín, en los que compartió vestuario con jugadores de talla mundial como Alfredo de Di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento o Amancio Amaro.

En su etapa como jugador madridista, 'Josetxo' se labró una sólida trayectoria que alcanzó su momento culminante el 11 de mayo de 1966. Aquel día el conjunto merengue consiguió su sexta Copa de Campeones de Europa (la actual Champions League) tras imponerse (2-1) al Partizán de Belgrado en la final disputada en el estadio Heysel de Bruselas.

Con Miguel Muñoz de entrenador, el once titular de aquel equipo campeón estuvo formado por Arakistain, Pachín, De Felipe, Zoco, Sanchís, Pirri, Velázquez, Serena, Amancio, Grosso y Gento. Además de la citada Copa de Campeones de Europa de 1966, durante su etapa como jugador del Real Madrid Arakistain consiguió ganar seis ligas y una Copa del Generalísimo. Asimismo, en la temporada 1961-1962 se hizo con el trofeo 'Zamora' destinado al portero menos goleado de Primera División y en seis ocasiones fue internacional con la selección de España (llegó a jugar en el Mundial de Chile de 1962).

Tras su periplo como portero madridista José pasó a las filas del Elche (1967-1971) y de allí a las del Castellón (1972-1973), donde puso punto y final a su trayectoria como futbolista profesional.

Ahora, a sus 88 años de edad, José Arakistain recibirá un merecido homenaje del Club Deportivo Elgoibar; la entidad en la que dio sus primeros pasos como portero y desde la que dio el salto a la élite del fútbol estatal.

El acto de reconocimiento, al que están invitados todos y todas las elgoibartarras, será a las 17.00 horas del sábado en Mintxeta.