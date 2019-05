El campeón del XI Torneo 4 Naciones de balonmano se decidirá en el IMH Presentación. Representantes del Ayuntamiento, la Federación Vasca de Balonmano y el Sanlo. / AITOR Las selecciones femeninas de Euskadi, Galicia, Valencia y Cataluña medirán sus fuerzas el 1 y el 2 de junio AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 26 mayo 2019, 00:28

El polideportivo IMH acogerá el XI Torneo 4 Naciones de Balonmano Femenino los días 1 y 2 de junio. Euskadi, Valencia, Cataluña y Galicia medirán sus fuerzas en una cita a la que la selección vasca llega como vigente campeona, tras hacerse con el título el año pasado en tierras gallegas.

La competición echará a andar el sábado con la jornada de semifinales. Las selecciones de Euskadi y Galicia medirán sus fuerzas a las 17.30 y, a la conclusión de este partido, llegará el turno de Euskadi, que peleará por el billete para la final contra Valencia en un choque dará comienzo a las 19.30. El cierre del Cuatro Naciones llegará el domingo, 2 de junio, con el partido por el tercer y el cuarto puesto a las 10.30, y la gran final, que se jugará a las 12.30.

Los compromisos con las selecciones de España de las categorías sénior y júnior se van a dejar sentir en las convocatorias con los que las distintas selecciones van a acudir a Elgoibar. El caso de Euskadi es paradigmático, con varias jugadoras del Zuazo y del Bera Bera que no van a poder ser de la partida, ya que han sido llamadas por Carlos Viver para medirse a Islandia los días 31 de mayo y 6 de junio en una eliminatoria en la que está en juego el billete para el Campeonato del Mundo de Japón. Entre las jugadoras vascas que no van a poder estar en Elgoibar el próximo fin de semana está la jugadora del Zuazo June Loidi. Sin embargo, eso no significa que Elgoibar no vaya a estar representada en esta cita, ya que el seleccionador de Euskadi, Joseba 'Jaito' Rodríguez, ha llamado a la juvenil Nahia Legorburu, jugadora del Astigarraga Gys Sport, para defender los colores de la selección vasca.

La Federación Vasca de Balonmano es consciente de que estas coincidencias repercuten en el potencial de las selecciones en liza. Tal y como manifestó su presidente José Manuel Ruiz de Cenzano «habrá que estudiar si es necesario cambiar el formato del Torneo 4 Naciones para evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones. No vamos a poder contar con muchas jugadoras del Bera Bera y el Zuazo, pero como contrapartida, este hecho abre la posibilidad de poder ver en acción a jugadoras del Kukullaga y el Aiala, lo que también es positivo».

Doble jornada

La selección de Euskadi llega a esta cita animada por el reto de revalidar el título cosechado el año pasado en el torneo que se jugó en Porriño. El combinado vasco se ha hecho con el Torneo 4 Naciones en tres de las diez ediciones que se han celebrado hasta la fecha (2010, 2015 y 2018) y el próximo fin de semana tratará de lograr su cuarto entorchado apoyado por el público de Elgoibar. El precio de las entradas para cada una de las jornadas del torneo que se jugará en el IMH será de cinco euros para los mayores de 14 años y de dos euros para los espectadores de ocho a 14 años.