Elgoibar

El calendario para 2026 ya está en la calle

Con 'Elgoibar' como tema, el almanaque está a disposición de todas las personas interesadas en Aita Agirre kulturgunea y en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana

Jabi Leon

Elgoibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:51

La ciudadanía de Elgoibar tiene desde este mismo jueves la posibilidad de hacerse de forma gratuita con alguno de los 4.500 ejemplares del ... calendario de pared que el Consistorio local ha editado para el próximo año 2026. El almanaque está a disposición de todas las personas interesadas en Aita Agirre kulturgunea y en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana.

