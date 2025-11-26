El calendario para 2026 ya está en la calle

La ciudadanía de Elgoibar tiene desde este mismo jueves la posibilidad de hacerse de forma gratuita con alguno de los 4.500 ejemplares del ... calendario de pared que el Consistorio local ha editado para el próximo año 2026. El almanaque está a disposición de todas las personas interesadas en Aita Agirre kulturgunea y en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana.

Representantes municipales, del colectivo fotográfico Ongarri y del taller de arte Egur presentaron la tarde del miércoles el nuevo calendario en un acto que tuvo lugar en Aita Agirre kulturgunea y que sirvió para entregar los premios de los concursos organizados con el objetivo de elegir las fotografías y los dibujos que ilustran la publicación.

Al XVIII certamen fotográfico, que en esta ocasión se ha celebrado con 'Elgoibar' como tema, han concurrido 153 imágenes de 40 personas diferentes.

Como cada año, el jurado, conformado por representantes municipales y del colectivo Ongarri, ha seleccionado 12 fotografías para el calendario de pared (una por cada mes), y una más, para el calendario de bolsillo.

En cualquier caso, las personas premiadas en el concurso de fotografía son: Izaskun Estibaritz Astarloa, Clara Mejías Barrios (3 fotos premiadas), Gurutze Ariznabarreta Atxa, Denis Saiz Saborido, Caroline Nairi Gutiérrez Chacón, Manu Sánchez Conde (2 fotos), Unai Alonso del Campo, Alberto Loyola Sandoval (2 fotos) y Saioa Rodríguez Iriondo.

La imagen seleccionada para ilustrar los calendarios de bolsillo que recogen diferentes números telefónicos de interés local es obra de Manu Sánchez.

El Consistorio ha editado 5.500 ejemplares de los calendarios pequeños y los buzoneará en todos los hogares del pueblo.

Sea como fuere, por cada foto premiada sus autores recibieron un bono de compra de 80 euros.

XII Concurso de Dibujo

Al XII concurso organizado para elegir los dibujos incorporados al calendario concurrieron 111 trabajos, realizados por el alumnado de 5º curso de Primaria de la Herri Eskola y la Ikastola.

El jurado, formado por representantes municipales y de Egur, ha seleccionado una docena de obras (seis de cada centro); y las personas premiadas son: Noa del Sol Gurrutxaga, Ayesha Siddiqa Masood Jabeen, Danel Vigara Vázquez, Ane Arrieta Garagarza, Julen de la Maza Barandela, Hamza Sarwar Sarwar, Iker Sanz Esteban, Nahia Serrate Justiniano, Eneko Iturralde Arrizabalaga, Alicia Velasquez Barrera, Aritz Jato Corona y Julen Blanquez Martins.

Como premio, cada uno de los autores se llevó a casa un bono de 30 euros, un cuaderno de pasatiempos y juegos 'Gure Zirkua' y un calendario especial diseñado con los dibujos premiados.

Tema libre para 2027

El Consistorio elgoibartarra aprovechó la presentación del calendario de 2026 celebrada ayer para anunciar que el tema del concurso para elegir las fotos que ilustrarán el almanaque del 2027 «volverá a ser libre».

Eso sí, las fotografías deberán realizarse en Elgoibar «entre octubre de 2025 y octubre de 2026».