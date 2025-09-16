Los bueyes de Isidro Erretegia se imponen en las XI Pruebas de arrastre de San Bartolomé

ElgoibarLos bueyes de Isidro Erretegia se imponen en las XI Pruebas de arrastre de San Bartolomé
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28
Tras la jornada inicial del sábado, el probaleku de Sigma acogió la noche del lunes la segunda y última sesión del XI Campeonato de San Bartolomé de arrastre de piedra con bueyes. Tras contabilizar el trabajo realizado por los participantes en esas dos sesiones, la victoria fue para la pareja de bueyes de Isidro Erretegia, que completó 48 plazas. El segundo puesto de las idi demak de Elgoibar se lo llevó la yunta de Lopategi (45 plazas, 2 cintas y 6,47 metros); mientras que en la tercera posición se clasificaron los bueyes de Etxetxo (42 plazas). La cuarta posición de las pruebas de arrastre fue para la pareja de bueyes de Mendipe (34 plazas y 2,40 metros) y la quinta para la yunta de Mendiko (33 plazas, 3 cintas y 5,90 metros).
