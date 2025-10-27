EH Bildu, Podemos y el PP piden «garantizar el acceso ferroviario del barrio de Altzola»

Jabi Leon ELGOIBAR. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Los representantes de EH Bildu, el PP y Elkarrekin-Gipuzkoa aprobaron en la reunión que la Comisión de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de las Juntas Generales de Gipuzkoa celebró el pasado viernes un texto mediante el que reclaman al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Elgoibar «que garanticen el acceso ferroviario del barrio de Altzola»

A través del documento aprobado, EH Bildu, el PP y Elkarrekin Gipuzkoa, no solo buscan «recuperar el acceso ferroviario perdido en Altzola»; sino que también pretenden «promover un Plan Integral de Regeneración Urbana que revitalice la zona».

Según explican desde EH Bildu, el acuerdo aprobado el pasado viernes en el seno de la Comisión de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de las Juntas Generales de Gipuzkoa insta al Ejecutivo autonómico y al Consistorio elgoibartarra «a aclarar las razones que motivaron la eliminación del proyecto para la construcción de una nueva estación de tren, que estaba incluido inicialmente en el plan de la denominada 'variante de Altzola'».

Asimismo, las citadas formaciones políticas solicitan «que se recupere el proyecto de renovación de la estación ferroviaria o, en su defecto, que se reconozca la deuda pendiente con el barrio por haber suprimido el acceso directo al servicio de EuskoTren».

En ese sentido, y en caso de que no se recupere el acceso, los grupos junteros reclaman a Euskal Trenbide Sarea y al Gobierno Vasco «que garanticen un acceso de calidad a los servicios ferroviarios, mediante una conexión rápida -por ejemplo, un servicio de lanzadera- que permita a las y los vecinos de Altzola acceder a todas las frecuencias de EuskoTren los siete días de la semana».

Plan de regeneración urbana

Además de pedir que se garantice el acceso ferroviario del barrio de Altzola, el documento aprobado por los representantes de EH Bildu, PP y Elkarrekin en las Juntas Generales del territorio también exige a la Diputación Foral de Gipuzkoa «que colabore activamente con el Ayuntamiento de Elgoibar y con la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno Vasco en la redacción, financiación y desarrollo de un plan de regeneración urbana para Altzola».

Todo ello, «con el claro objetivo de revertir la situación de degradación del barrio y apostar por un modelo de movilidad sostenible, en el que el transporte público y el tren sean ejes prioritarios». Los tres grupos fijan «el primer trimestre de 2026» como plazo máximo para que el Ayuntamiento de Elgoibar contrate la redacción del citado plan integral para la regeneración urbana de Altzola y su entorno.