EH Bildu pedirá al Consistorio «la redacción, financiación y desarrollo» de un Plan para la regeneración urbana de Altzola

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Los representantes de EH Bildu, el PP y Elkarrekin-Gipuzkoa aprobaron en la reunión que la Comisión de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de las Juntas Generales de Gipuzkoa celebró el pasado día 24 de octubre un texto mediante el que reclamaban al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Elgoibar «que garanticen el acceso ferroviario del barrio de Altzola» y la promoción de «un Plan Integral de Regeneración Urbana que revitalice la zona».

Pues bien, en la línea de la propuesta aprobada en las Juntas Generales, el grupo municipal de EH Bildu en Elgoibar anunció el martes que va a solicitar al Ayuntamiento «la redacción, financiación y desarrollo de un plan de regeneración urbana para Altzola».

Para la contratación de la redacción de este plan la coalición abertzale fija «como plazo máximo el primer trimestre de 2026, para que posteriormente la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno Vasco pueda desarrollar el mismo y revertir la situación de degradación actual, incluyendo un servicio de movilidad adecuado que responda a las necesidades de los vecinos de Altzola, donde el transporte público y el tren sean ejes prioritarios».

Altzola, zona degradada

EH Bildu recuerda que en 1999 el Gobierno Vasco ya declaró al barrio de Altzola zona degradada, «reconociendo la urgencia de intervenir para mejorar la calidad de vida de sus vecinos».

Además, la coalición explica que en 2007 «Altzola fue incluida por el Gobierno en el plan de recuperación de áreas degradadas». Sin embargo, añade, «las inversiones estratégicas anunciadas inicialmente por importe de 1,5 millones de euros sólo llegaron a mejoras puntuales por 250.000 euros».

EH Bildu considera que «desde aquel reconocimiento de 1999, el grado de degradación de Altzola ha aumentado notablemente en comparación con la evolución de otros barrios». Por ello, cree que es hora de «impulsar un plan para revertir la situación de degradación actual».