EH Bildu denuncia carencias en el Plan de Participación Portavoz. José Luis Ibarzabal. Considera que «EAJ-PNV lo usa como un jarrón para adornar la gestión de siempre» A.Z. ELGOIBAR. Martes, 24 julio 2018, 00:20

El último pleno municipal sirvió para que EH Bildu volviera a manifestar su disconformidad con la forma en la que el equipo de gobierno de EAJ-PNV desarrolla el Plan de Participación 2017-19. EH Bildu señaló la falta de concordancia que, a su juicio, existe entre lo que señala el plan y los pasos que da el equipo de Gobierno.

Una de las reclamaciones giró sobre la no constitución de la junta popular o 'herri batzarra' que se contempla en el Plan de Participación. EH Bildu manifestó también que las aportaciones que realizó al Plan de Participación no solo no se tomaron en cuenta, sino que quedaron sin respuesta. Asimismo, manifestó que los ciudadanos no han sido informados sobre el Plan de Participación «y, por lo tanto, no han tenido ocasión de realizar aportaciones». También denunció que el plan se puso en marcha sin ser aprobado por ningún órgano municipal, y que fue la denuncia de este hecho por parte de EH Bildu la que dio lugar el inicio del proceso de aprobación. De todos modos, criticó que la aprobación haya tenido como marco a la Comisión de Gobierno «y no el Pleno Municipal, tal y como se señala en el articulado del plan». EH Bildu considera que «para el Ayuntamiento la participación ciudadana no es más que un jarrón para adornar las fórmulas de gestión de siempre».