Participantes en la Bertso Eskola de Elgoibar al final del pasado curso. DV

Elgoibar

La Bertso Eskola tendrá continuidad este curso y la inscripción puede hacerse hasta el próximo miércoles

Jabi Leon

elgoibar.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El Ayuntamiento de Elgoibar ha anunciado que este nuevo curso escolar va a dar continuidad a la Bertso Eskola que puso en marcha hace cuatro años con el objetivo de complementar el proyecto 'Gu ere bertsotan'; una iniciativa para trabajar la comunicación oral a través de los bertsos que dirige Gipuzkoako Bertsozale Elkartea y que el pasado curso escolar cumplió 20 años (en cada edición cuenta con la participación de cerca de 240 alumnas y alumnos de la Herri Eskola y la Ikastola).

Al igual que en las cuatro ediciones anteriores, este nuevo curso la Bertso Eskola estará abierta a la participación de todas las niñas y niños del pueblo que cursan desde cuarto curso de Primaria hasta la ESO, ambos inclusive.

Quienes deseen participar en la iniciativa podrán formalizar su inscripción hasta el próximo miércoles, día 17, acudiendo a la oficina que el departamento municipal de Euskera tiene en Aita Agirre kulturgunea, llamando al número de teléfono 943 744 366 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico euskara@elgoibar.eus.

Las sesiones, desde el día 22

Si se completan los grupos de alumnos y alumnas, las sesiones del nuevo curso de la Bertso Eskola se pondrán en marcha el próximo día 22. En un principio, dichas sesiones se lllevarán a cabo los lunes por la tarde; con la particularidad de que las sesiones para el alumnado de la ESO tendrán lugar de 15.15 a 16.30 horas y las destinadas al alumnado de Primaria de 16.45 a 17.45 horas.

Eso sí, desde el departamento de Euskera del Ayuntamento avanzan que «estos horarios son provisionales ya que los horarios definitivos se decidirán una vez formados los grupos».

Al igual que en los años anteriores, el profesor de la Bertso Eskola será el soraluzetarra Eneko Beretxinaga.

