Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El recordado Beñat Gutiérrez, salseando entre aparatos de música. ALTERNATIVE DIVISION

Elgoibar

«Beñat, el festival de música electrónica del sábado ¡va por ti!»

Los integrantes del grupo Alternative División recordarán a su amigo Beñat Gutiérrez Arrieta con doce horas de música, en Maala y en el Gaztetxe

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

Las personas aficionadas a la música electrónica tienen el sábado una cita con la fiesta anual que organiza la asociación elgoibartarra Alternative Division, creada por un grupo de jóvenes del pueblo aficionados a la música electrónica y con el objetivo de fomentar la cultura y los valores que se generan en torno a esta.

En cualquier caso, el festival de música electrónica organizado para este próximo sábado por Alternative División no será uno más. La edición de este 2025 «y las que vendrán en los próximos años» servirá para recordar y rendir homenaje a Beñat Gutiérrez Arrieta, uno de los promotores de la asociación que falleció el pasado 22 de enero.

Bautizado por los miembros del grupo como Osynth eguna, el festival organizado para el sábado ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de disfrutar con la música electrónica, de manera ininterrumpida, durante doce horas.

Dos partes bien diferenciadas

Según avanzan desde la organización, este festival servirá «para compartir con el pueblo de Elgoibar la perspectiva sobre la música electrónica que tenía nuestro amigo Beñat, que fue fundamental para la puesta en marcha de Alternative División».

Con ese fin, el festival se dividirá en dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se llevará a cabo entre las 18.00 y las 23.00 horas en el parque de Maala. Allí actuará inicialmente el DJ elgoibartarra Søuti (de 18.00 a 20.00 horas) y a continuación harán lo propio diferentes miembros de Alternative División (de 20:00 a 23.00 horas) y, finalmente, el DJ azkoitiarra afincado en Leipzig Dardara (de 23.00 a 00.00 horas).

Tras esa parte inicial la fiesta del Osynth eguna continuará en el Gaztetxe con las actuaciones de Acelga (de 00.00 a 01.00 horas y en modo 'live'), Victorio (de 01.00 a 03.00 horas) y z@p (de 03.00 a 06.00 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Beñat, el festival de música electrónica del sábado ¡va por ti!»

«Beñat, el festival de música electrónica del sábado ¡va por ti!»