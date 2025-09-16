«Beñat, el festival de música electrónica del sábado ¡va por ti!»

Jabi Leon ELGOIBAR. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Las personas aficionadas a la música electrónica tienen el sábado una cita con la fiesta anual que organiza la asociación elgoibartarra Alternative Division, creada por un grupo de jóvenes del pueblo aficionados a la música electrónica y con el objetivo de fomentar la cultura y los valores que se generan en torno a esta.

En cualquier caso, el festival de música electrónica organizado para este próximo sábado por Alternative División no será uno más. La edición de este 2025 «y las que vendrán en los próximos años» servirá para recordar y rendir homenaje a Beñat Gutiérrez Arrieta, uno de los promotores de la asociación que falleció el pasado 22 de enero.

Bautizado por los miembros del grupo como Osynth eguna, el festival organizado para el sábado ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de disfrutar con la música electrónica, de manera ininterrumpida, durante doce horas.

Dos partes bien diferenciadas

Según avanzan desde la organización, este festival servirá «para compartir con el pueblo de Elgoibar la perspectiva sobre la música electrónica que tenía nuestro amigo Beñat, que fue fundamental para la puesta en marcha de Alternative División».

Con ese fin, el festival se dividirá en dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se llevará a cabo entre las 18.00 y las 23.00 horas en el parque de Maala. Allí actuará inicialmente el DJ elgoibartarra Søuti (de 18.00 a 20.00 horas) y a continuación harán lo propio diferentes miembros de Alternative División (de 20:00 a 23.00 horas) y, finalmente, el DJ azkoitiarra afincado en Leipzig Dardara (de 23.00 a 00.00 horas).

Tras esa parte inicial la fiesta del Osynth eguna continuará en el Gaztetxe con las actuaciones de Acelga (de 00.00 a 01.00 horas y en modo 'live'), Victorio (de 01.00 a 03.00 horas) y z@p (de 03.00 a 06.00 horas).