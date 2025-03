La Banda ofrecerá el domingo un concierto a base de obras compuestas por mujeres

Jabi Leon elgoibar. Martes, 11 de marzo 2025, 20:07 Comenta Compartir

La Banda Municipal de Música de Elgoibar se ha sumado al programa de actividades organizado en la localidad para conmemorar el 8 de Marzo y el próximo domingo ofrecerá un concierto especial en el que se podrán escuchar diferentes obras compuestas por mujeres.

El concierto de la Banda se celebrará en el Herriko Antzokia (a las 12.30 horas) y en esta ocasión no se llevará a cabo a las órdenes del director titular, Gorka Mujika, sino que será Juanma Saez quien llevará la batuta de mando.

Sea como fuere, el repertorio preparado por el grupo para esta nueva actuación se abrirá con 'Welcome to the Stone Age' y 'Sabal, the sabertooth', dos composiciones incluidas en la obra 'Stonage' de Sara Galiana.

A continuación, el público asistente podrá disfrutar con la interpretación de 'Three celtic dances', compuesta por Brian Balmages, y 'Triumphal overture', de Anne McGinty.

Llegados a ese punto, la Banda tocará 'A tribute to Amy Winehouse'; una pieza con arreglos de P. Kleine que homenajea a la recordada cantante británica que da título a la obra, fallecida en 2011 a los 27 años de edad. El concierto se cerrará con 'Stachel', de Amparo Edo.