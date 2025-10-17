La Banda local ofrecerá mañana su concierto del mes de octubre en el Herriko Antzokia

Aunque por norma general acostumbra a dar sus conciertos el último domingo de cada mes, la Banda Municipal de Música de Elgoibar comunica a la ciudadanía que será mañana cuando ofrecerá su actuación correspondiente al mes de octubre.

Como es habitual, el concierto de la Banda de Elgoibar dará comienzo a las 12:30 horas en el Herriko Antzokia y se llevará a cabo bajo la dirección de Gorka Mujika.

Esta vez, la agrupación interpretará seis piezas musicales: 'Las Leandras', 'Ross Roy', 'A Tschaikovsky portrait', 'Vals con variaciones' (con arreglos de Txomin Mujika), 'La néta del manyá' y 'Santana'.