La Banda local homenajeará con su concierto de mañana al atleta Juan Muguertza con motivo del 125 aniversario de su nacimiento

El Herriko Antzokia acogerá mañana (a las 12.30 horas) un concierto especial con el que la Banda de música municipal rendirá homenaje al recordado atleta elgoibartarra Juan Mugertza, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento.

La agrupación tocará a las órdenes de su director, Gorka Mujika, siete piezas ('Trumphe', 'Forrest Gump', 'Carros de fuego', 'Olympic fanfare and theme', 'We are the champions', 'Olimpiada' y 'A mi querido amigo Juan Mugertza') en esta curiosa actuación, dedicada al atleta que da nombre al cross internacional de Elgoibar.

Una vida corta pero intensa

Juan Mugertza Sasieta nació en Elgoibar el 6 de mayo de 1900 y falleció en el año 1937 a causa de un bombardeo que tuvo lugar durante la Guerra Civil en las proximidades de Mungia.

A pesar de su temprana muerte, Juan Mugertza destacó desde muy joven en el mundo del atletismo. De hecho, se proclamó campeón de España de 1.500 metros en cinco ocasiones (en 1917, 1918, 1919, 1920 y 1921) y de 5.000 metros otras cuatro veces (en 1917, 1918, 1919 y 1921). Además, en 1919 ganó la primera edición de la Behobia-Donostia; y un año más tarde participó en los Juegos Olímpicos de Amberes.

En el año 1922 tuvo que dejar el atletismo para ir a la Guerra de Africa y cuando regresó de la contienda bélica no volvió a competir al más alto nivel.