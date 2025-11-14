La Banda local actuará el día 22 con Rubén Simeó, uno de los mejores trompetistas del mundo

Los conciertos que ofrece con motivo del día de Santa Cecilia siempre son especiales para la Banda Municipal de Música de Elgoibar. Pero el de ... este año, programado para las 13:00 horas del próximo sábado, lo será todavía más. No en vano, la formación que dirige Gorka Mujika celebrará el concierto de Santa Cecilia del 2025 contando con un acompañante de excepción sobre el escenario del Herriko Antzokia: el virtuoso de la trompeta Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo.

Nacido en Vigo en 1992, Simeó ya dio muestra de su inmenso talento siendo un niño. Tanto es así que con 8 años ganó el concurso Ciudad de Benidorm. El jurado de aquel certamen estuvo presidido por el gran Maurice André; el principal referente musical de un Rubén Simeó que a los 12 años de edad ya actuó como solista en el Concierto de Navidad que la Orquesta de RTVE ofreció bajo la dirección de Adrian Leaper.

A partir de ahí, el talentoso músico gallego participó en innumerables programas de radio y televisión. Tanto en España (TVE, Antena3, Cuatro...) como en el resto del mundo (Radio France, TV Italiana, Tokyo TV, Beijing TV o Armenian TV). Aún así, sus facultades excepcionales con la trompeta se confirmaron en 2006, cuando fue laureado en el Maurice André Competition de París.

En aquel momento Simeó solo tenía 14 años, pero acababa de consagrarse como un virtuoso de la trompeta. Desde entonces actúa regularmente con grandes orquestas estatales (RTVE, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Illes Balears...) y de diferentes lugares del planeta (Múnich o Stuttgart en Alemania; París, Filarmónica Nantes o Filarmónica de Cannes en Francia; Metropolitana de Lisboa o Viana do Castelo en Portugal, Roma, Sinfónica de Porcia y Emile Romagne en Italia; Heredia y San José en Costa Rica; Sinfónica de San Cristóbal y Caracas en Venezuela; Beijing en China; Sinfónica de Kanazawa en Japón...).

El concierto de Elgoibar

Visto el curriculum profesional de Rubén Simeó, a nadie le debe extrañar la «enorme ilusión» que ha despertado entre las y los integrantes de la Banda de Elgoibar la participación del artista vigués en su concierto de Santa Cecilia del próximo sábado.

Así lo reconoce el director del grupo, Gorka Mujika, quien coincidió por primera vez con Simeó «tocando con la Banda de Bilbao, hace tres o cuatro años».

Según cuenta, en aquella ocasión «ya le tanteé y mostró su disposición a tocar un día con nuestra Banda». Posteriormente, «hace cosa de un año, nuestro subdirector, Juanma Saez, coincidó con él en un concierto, creo que en Artajona, le propuso actuar con nosotros y aceptó encantado».

Solo faltaba encontrar una fecha para esa actuación conjunta: «le planteamos la del 22 de noviembre, nos dijo que ese día tenía libre, acordamos un programa y... el espectáculo para trompeta y banda del sábado ya está listo. El público va a alucinar», asegura Mujika. El repertorio incluye doce canciones de conocidos artistas como Bon Jovi, Abba... «En diez de ellas Rubén estará delante de la banda tocando como solista y las otras dos las interpretaremos los músicos de la banda en solitario», avanza el director.