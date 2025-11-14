Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El virtuoso de la trompeta Rubén Simeó en una imagen informal.

Elgoibar

La Banda local actuará el día 22 con Rubén Simeó, uno de los mejores trompetistas del mundo

El grupo que dirige Gorka Mujika afronta «con gran ilusión» este concierto de Santa Cecilia, en el que hará sonar temas de artistas conocidos como Bon Jovi o Abba junto al virtuoso músico gallego

Jabi Leon

Elgoibar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Los conciertos que ofrece con motivo del día de Santa Cecilia siempre son especiales para la Banda Municipal de Música de Elgoibar. Pero el de ... este año, programado para las 13:00 horas del próximo sábado, lo será todavía más. No en vano, la formación que dirige Gorka Mujika celebrará el concierto de Santa Cecilia del 2025 contando con un acompañante de excepción sobre el escenario del Herriko Antzokia: el virtuoso de la trompeta Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo.

