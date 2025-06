La Banda interpretará en su concierto especial de mañana «Unos 15 temas de Queen y la canción del Kilometroak»

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 4 de junio 2025, 20:30 Comenta Compartir

Tras verse obligada a suspender el concierto que iba a dar junto a Korrontzi, la Banda municipal de música de Elgoibar volverá a ofrecer este viernes el concierto 'tributo a Queen' que estrenó con un gran éxito en junio de 2023.

El espectáculo dará comienzo a la 22.30 horas en Kalegoen plaza y se desarrollará bajo la batuta del director de la banda, Gorka Mujika, que ya ha adelantado que la formación interpretará «unas quince canciones» de la emblemática banda londinense que lideró Freddie Mercury.

Una vez más, será el elgoibartarra Jon Gurrutxaga quien se pondrá en la piel del inigualable cantante británico. Además, la banda de música elgoibartarra contará con el acompañamiento de varios músicos locales como Patxi Zabaleta (guitarra eléctrica), Andoni Mujika (bajo) y Silvia Hernández (piano)

Tal y como hiciera el pasado día 9 de mayo en la principal plaza de Mendaro, en su actuación de mañana la Banda elgoibartarra tocará varias de las piezas más emblemáticas de Queen como 'Bohemian Rhapsody', 'We will rock you', 'Don't stop me now' o 'I want to break free'.

Además, la agrupación dirigida por Gorka Mujika aprovechará este evento para hacer un guiño a la fiesta del Kilometroak que se celebrará el próximo 5 de octubre en Elgoibar. Con ese fin, la banda tocará la canción 'Elkarrekin salto euskarara', cuya música ha sido creada por el músico de la banda Aitor Nova.