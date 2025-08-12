Azkue celebrará este sábado el día de su patrón San Roke con misa y la habitual rifa

ElgoibarAzkue celebrará este sábado el día de su patrón San Roke con misa y la habitual rifa
DV
Martes, 12 de agosto 2025, 20:11
Tras celebrar el grueso de sus fiestas a finales del pasado mes de julio, el barrio de Azkue honrará este sábado a su patrón, San ... Roke. Como ya es tradición, la celebración del 16 de agosto incluye una misa solemne en su honor, seguida de la distribución de caldo y chorizo entre los asistentes. La fiesta finalizará con el sorteo de la habitual rifa.
