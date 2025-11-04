El Ayuntamiento emitirá 1.600 bonos de compra con un 25% de descuento desde mañana

El Ayuntamiento ha anunciado que este jueves, día 6, va a poner en marcha la segunda campaña de los bonos 'Bizi-Bizixa' de este año.

Dichos bonos, que al igual que en las ediciones precedentes se emitirán con el doble objetivo de «fomentar la realización de compras en el pequeño comercio local y de aliviar las economías domésticas», estarán a disposición de la ciudadanía en los establecimientos del Sector Servicios que se han sumado a la iniciativa.

En esta ocasión serán 1.600 los bonos de compra que el Ayuntamiento repartirá «equitativamente» entre los 51 negocios participantes en la campaña.

En consecuencia, cada comercio recibirá un total de 31 bonos, que deberán estar disponibles (hasta agotarse) en dos franjas horarias diferentes: de 9.00 a 14.30 horas y de 14.31 a 20.00 horas, «según el color de los mismos», puntualizan desde el Consistorio, que invertirá 12.000 euros en esta nueva campaña.

Descuentos del 25%

Los bonos Bizi-Bizixa de este otoño ofrecerán a la ciudadanía local la posibilidad de adquirir productos y servicios disfrutando de un descuento del 25% al realizar las compras por importe de entre 10 y 60 euros.

Así las cosas, quienes se gasten 10 euros en una compra tendrán 2,5 euros de descuento, mientras que el ahorro será de 5 euros para las compras por importe de 20 euros, de 7,5 euros para las compras por importe de 30 euros, de 10 euros para las compras por 40 euros y de 15 euros para quienes realicen un gasto de 60 euros.

Eso sí, los bonos de esta campaña solo podrán utilizarse hasta el día 28, que es la fecha límite establecida para la finalización de esta campaña.

Desde el Ayuntamiento animan a los elgoibartarras a adquirir estos nuevos bonos; toda vez que «constituyen una gran oportunidad para apoyar al pequeño comercio de cercanía, ahorrar en las compras diarias y contribuir al desarrollo económico de la localidad».