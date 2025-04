El Ayuntamiento destina una partida de 35.000 euros de ayuda al alquiler para jóvenes

AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 23 de abril 2021, 00:33 | Actualizado 07:20h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elgoibar ha destinado una partida de 35.000 euros para ayudas al alquiler de la vivienda destinadas a jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de solicitar esta ayuda es que el alquiler de la vivienda no deberá superar los 600 euros. Tampoco se contempla en este plan los alquileres de viviendas de protección oficial, los subarriendos, el alquiler de habitaciones o el de locales usados como viviendas.

Los demandantes deben tener una edad comprendida entre los 18 y los 35 años, estar empadronados en Elgoibar al menos durante los dos últimos años, no tener vivienda en propiedad y no recibir ningún otro tipo de ayuda en concepto de alquiler. Los ingresos anuales deberán estar comprendidos entre 18.000 y 30.000 euros brutos anuales (se tendrán en cuenta las rentas del año 2021). En el caso de que sean dos o más los demandantes en la misma unidad convivencial, la suma de los ingresos totales anuales no podrá superar los 58.000 euros brutos. A su vez, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros deberán adherirse al programa Gaztelagun del Gobierno Vasco. Finalmente, las bases señalan que los demandantes no deberán de haber percibido la presente ayuda en tres convocatorias anteriores.

La cuantía de la ayuda al alquiler variará en base a los ingresos de la persona beneficiaria. Cuando la suma de los ingresos sea inferior a 40.000 euros se subvencionará el 50% del precio del alquiler mensual, con un valor máximo de 250 euros al mes. Por otro lado, cuando la suma de los ingresos sea superior a 40.000 euros e inferior a 58.000 euros, la subvención ascenderá al 30% del precio del alquiler mensual, con un valor máximo de 150 euros mensuales.

Los interesados en recabar estas ayudas tienen hasta el 4 de junio para realizar la solicitud vía electrónica en www.elgoibar.eus. Para ello será imprescindible disponer de un certificado electrónico (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta Izenpe...) que se podrá obtener en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Elgoibar