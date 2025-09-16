El Ayuntamiento abre un proceso para cubrir el puesto de técnico de informática

J. L. elgoibar. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El Consistorio elgoibartarra ha aprobado las bases del proceso de selección que va a desarrollar a través de Lanbide para cubrir de manera temporal el puesto de Técnico de Informática, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento.

La persona que se haga con el puesto para la cobertura de la citada plaza (mediante nombramiento de funcionaria interina) recibirá una retribución bruta mensual de 3.414,21 euros (en 14 pagas).

Eso sí, la persona que sea seleccionada deberá superar un periodo de prácticas de tres meses.

Requisitos y plazo

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección para la cobertura temporal del puesto de técnico de informática del Ayuntamiento de Elgoibar deberán cumplir diferentes requisitos como «estar en posesión de alguno de estos títulos: Grado universitario, diplomatura, o estudios universitarios de grado medio en ingeniería informática, informática o equivalente».

Además, los aspirantes deberán acreditar el perfil 3 de Euskera (nivel C1).

La presentación de instancias debe realizarse a través de la página web de Lanbide y el plazo está abierto hasta el día 26 de septiembre de 2025.