Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

El Ayuntamiento abre un proceso para cubrir el puesto de técnico de informática

J. L.

elgoibar.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El Consistorio elgoibartarra ha aprobado las bases del proceso de selección que va a desarrollar a través de Lanbide para cubrir de manera temporal el puesto de Técnico de Informática, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento.

La persona que se haga con el puesto para la cobertura de la citada plaza (mediante nombramiento de funcionaria interina) recibirá una retribución bruta mensual de 3.414,21 euros (en 14 pagas).

Eso sí, la persona que sea seleccionada deberá superar un periodo de prácticas de tres meses.

Requisitos y plazo

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección para la cobertura temporal del puesto de técnico de informática del Ayuntamiento de Elgoibar deberán cumplir diferentes requisitos como «estar en posesión de alguno de estos títulos: Grado universitario, diplomatura, o estudios universitarios de grado medio en ingeniería informática, informática o equivalente».

Además, los aspirantes deberán acreditar el perfil 3 de Euskera (nivel C1).

La presentación de instancias debe realizarse a través de la página web de Lanbide y el plazo está abierto hasta el día 26 de septiembre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento abre un proceso para cubrir el puesto de técnico de informática